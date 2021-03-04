Галицькі хроніки COVID-19: 4 березня.

Станом на 09:00 4 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 190 822 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1823 нові випадки: 776 – на Івано-Франківщині (проведено 1813 ПЛР-тестів), 590 – на Львівщині (проведено 1606 ПЛР-тестів) та 457 – на Тернопіллі (проведено 1044 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині, п'ятеро – на Тернопільщині та 13 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,17%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 березня (09:00): 43 223 випадки, 457 нових
м. Тернопіль – 148 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 26 осіб
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 29 осіб
Збаразький район – 19 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 30 осіб
Монастириський район – 26 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 24 особи
Тернопільський район – 46 осіб
Чортківський район – 37 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 березня (09:00): 80 575 випадків, 590 нових
м. Львів – 304 особи
Бродівський район – 9 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 34 особи
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 20 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянсьий район – 5 осіб
Пустомитівський район – 64 особи
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 9 осіб
Стрийський район – 15 осіб
Сокальський район – 38 осіб
Яворівський район – 32 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 березня (09:00): 67 024 випадки, 776 нових
м. Івано-Франківськ – 150 осіб
Тисменицький район – 96 осіб
Надвірнянський район – 83 особи
Снятинський район – 38 осіб
Косівський район – 73 особи
Калуський район – 48 осіб
Долинський район – 63 особи
Тлумацький район – 11 осіб
Галицький район – 21 особа
Коломийський район – 49 осіб
Рожнятівський район – 26 осіб
Богородчанський район – 46 осіб
Городенківський район – 37 осіб
Верховинський район – 8 осіб
Рогатинський район – 27 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.03.2021