Галицькі хроніки COVID-19: 4 березня.

 

Станом на 09:00 4 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 190 822 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1823 нові випадки: 776 – на Івано-Франківщині (проведено 1813 ПЛР-тестів), 590 – на Львівщині (проведено 1606 ПЛР-тестів) та 457 – на Тернопіллі (проведено 1044 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині, п'ятеро – на Тернопільщині та 13 – в Івано-Франківській області. 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,17%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 березня (09:00): 43 223 випадки, 457 нових

м. Тернопіль – 148 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 26 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 29 осіб

Збаразький район – 19 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 30 осіб

Монастириський район – 26 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 24 особи

Тернопільський район – 46 осіб

Чортківський район – 37 осіб

Шумський район – 9 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 березня (09:00): 80 575 випадків, 590 нових

 

м. Львів – 304 особи

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 34 особи

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 20 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянсьий район – 5 осіб

Пустомитівський район – 64 особи

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 9 осіб

Стрийський район – 15 осіб

Сокальський район – 38 осіб

Яворівський район – 32 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 березня (09:00): 67 024 випадки, 776 нових

 

м. Івано-Франківськ – 150 осіб

Тисменицький район – 96 осіб

Надвірнянський район – 83 особи

Снятинський район – 38 осіб

Косівський район – 73 особи

Калуський район – 48 осіб

Долинський район – 63 особи

Тлумацький район – 11 осіб

Галицький район – 21 особа

Коломийський район – 49 осіб

Рожнятівський район – 26 осіб

Богородчанський район – 46 осіб

Городенківський район – 37 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Рогатинський район – 27 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

04.03.2021

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