Понад пів сотні людей загинули на протестах у М’янмі.

Більшість із них були застрелені силовиками, які використовували бойові набої.

У М’янмі в середу, третього березня, під час розгону акцій протесту проти військовиків, котрі захопили владу в країні, було вбито щонайменше 38 осіб. Про це повідомила телерадіокомпанічя ВВС, покликаючись на дані Організації Об’єднаних Націй. Не менше 94 осіб отримали різні поранення внаслідок застосування силовиками світлошумових гранат, ґумових та бойових набоїв.

Як повідомляється, підпорядковані армії сили відкривали вогонь на враження по великих групах демонстрантів у декількох містах, зокрема в Янгоні, Мандалаї, М’їнджані, Молам’яйні, Моніві, Хпаканті. Щонайменше двоє з числа убитих – підлітки. Таким чином третє березня стало найкривавішим днем з початку акцій громадянської непокори хунті. Загалом же число загиблих протестувальників від рук силовиків перевищило 50 осіб.

Окрім того, після приходу до влади військовиків у М'янмі за ґрати потрапило майже півтори тисячі осіб. Про це в четвер, четвертого березня, повідомила Асоціація допомоги політичним в'язням у М'янмі. «Станом на сьогодні затримано 1498 осіб. На даний момент 1192 затриманих все ще перебувають під вартою, включно з чотирма особами, засудженими до тюремних термінів. У середу лише в одному Янгоні заарештовано понад 400 осіб, по всій країні – 800», – наголошується в звіті Асоціації.

Нагадаємо, що військовий переворот у М'янмі було вчинено першого лютого. Згодом почалися масові протестні виступи, в тому числі з вимогою звільнити заарештованих урядовців. Серед узятих під варту – лідерка партії-переможниці на парламентських виборах у листопаді «Національної ліги за демократію» Аун Сан Су Чжи, котра вважається фактичною керівницею країни. Військовики звинувачують її партію в масштабних фальшуваннях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і мають намір провести через рік нові вибори.