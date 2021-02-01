У М'янмі відбувся путч.

Владу захопили військовики, президента й фактичну лідерку країни затримали.

М’їн Аун Хлаїнг

У М'янмі стався військовий переворот. Військовики взяли країну під свій контроль. Зранку в понеділок, першого лютого, вони затримали державну радницю Аун Сан Су Чжи, котру вважають національною лідеркою і фактичною керівницею країни, президента М'янми Віна М’їна та інших членів політичного керівництва – загалом близько трьох десятків осіб. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. В країні оголошено надзвичайний стан терміном на рік.

Місцевий телеканал Myawady TV повідомив, що перший віцепрезидент М’їн Шве підписав заяву, згідно з якою державну владу передано головнокомандувачеві збройними силами М’їнові Аунові Хлаїнгу. Путчисти пояснили, що запровадження надзвичайного стану призвели фальшування, які відбувалися на нещодавніх парламентських виборах. Вони заявили про наміри провести вибори після скасування режиму надзвичайного стану і сформувати новий уряд.

Європейська Унія, Сполучені Штати та багато інших країн засудили дії путчистів. Зокрема президент Європейської Ради Шарль Мішель виступив із вимогою негайно звільнити затриманих. «Я рішуче засуджую переворот в М'янмі і закликаю військовиків звільнити всіх, хто був незаконно затриманий. Необхідно поважати результати виборів і відновити демократичний процес», – написав він у Twitter.

Білий дім виступив зі заявою, у якій засудив «будь-які спроби змінити результати недавніх парламентських виборів» і пригрозив «вжити заходів проти відповідальних» за те, що сталося. «Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що бірманські військовики (вжито слово саме "бірманські", а не "м'янмські" – the Burmese military, оскільки у США досі не визнають зміни назви країни Бірма на М'янма, – ред.) вчинили кроки з підриву демократичних перетворень в країні, включно з арештом державної радниці Аун Сан Су Чжи та інших цивільних посадових осіб», – заявила офіційна речниця Білого дому Джен Псакі.

Згідно з офіційними результатами цих виборів, партія Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію» здобула переконливу перемогу, набравши понад 70 відсотків голосів. Згідно з конституцією М'янми, чверть депутатських місць в обох палатах парламенту країни зарезервована за військовиками, котрих призначає верховний головнокомандувач збройними силами.