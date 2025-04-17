У Сербії затверджено новий кабінет міністрів.

Попередній уряд був змушений подати до демісії через масові антиурядові протести.

Народна асамблея Республіки Сербія – парламент країни – у середу, 16 квітня, затвердила склад нового кабінету міністрів на чолі з Джуро Мацутом. Про це повідомило сербське видання «Политика». Зміна уряду відбулася на тлі масових протестів у Сербії, які тривають у країні вже кілька місяців.

За новий уряд проголосували 153 депутати зі 199 присутніх, проти – 46, відсутній 51 депутат. Після цього члени кабінету, включно з прем’єром, склали присягу.

У новому кабінеті дві третини міністрів – 20 із 30 – входили до складу попереднього уряду Мілоша Вучевича, лідера правлячої Сербської прогресивної партії, який у січні цього року на піку антиурядових протестів подав до демісії. Наприклад, свої посади зберегли перший віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів Сініша Малі, віцепрем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Івіца Дачич, а також віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Адріяна Месарович.

Новий прем’єр Джуро Мацут – лікар за освітою. Він є безпартійним, проте підтримує президента Александра Вучича та засуджує протести. Виступаючи в парламенті, Мацут заявив, що Сербія «втомилася від чвар і блокад». Опозиція розкритикувала його, зазначивши, що новий кабінет дуже схожий на попередній і що багато одіозних персон зберегли свої посади.

Студенти, які є рушійною силою протестів, також різко розкритикували нового міністра освіти Деяна Вука Станковича. Він став знаменитим завдяки своїй публіцистиці, у якій різко критикував протести та опонентів чинної влади.

Протести проти влади розпочалися у грудні минулого року після трагедії у місті Новий Сад, де після падіння навісу на залізничному двірці загинули 16 людей. Учасники протестів звинувачують владу в корупції, яка, як вони стверджують, спричинила трагедію. На мітинги, головною рушійною силою яких були студенти, виходили десятки і навіть сотні тисяч людей.