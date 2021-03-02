Галицькі хроніки COVID-19: 2 березня.

Станом на 09:00 2 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 187 613 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1144 нових випадки: 649 – на Івано-Франківщині (проведено 1667 ПЛР-тестів), 349 – на Львівщині (проведено 1564 ПЛР-тести) та 146 – на Тернопіллі (проведено 1009 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: 14 людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.

Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 березня (09:00): 42 423 випадки, 146 нових

м. Тернопіль – 67 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 3 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 березня (09:00): 79 582 випадки, 349 нових

м. Львів – 186 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 березня (09:00): 65 608 випадків, 649 нових

м. Івано-Франківськ – 124 особи

Тисменицький район – 92 особи

Надвірнянський район – 6 осіб

Снятинський район – 58 осіб

Косівський район – 55 осіб

Калуський район – 49 осіб

Долинський район – 11 осіб

Тлумацький район – 17 осіб

Галицький район – 86 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 119 осіб

Рогатинський район – 19 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.