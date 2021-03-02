Галицькі хроніки COVID-19: 2 березня.

Станом на 09:00 2 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 187 613 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1144 нових випадки: 649 – на Івано-Франківщині (проведено 1667 ПЛР-тестів), 349 – на Львівщині (проведено 1564 ПЛР-тести) та 146 – на Тернопіллі (проведено 1009 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: 14 людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.
Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 березня (09:00): 42 423 випадки, 146 нових
м. Тернопіль – 67 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 3 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 березня (09:00): 79 582 випадки, 349 нових
м. Львів – 186 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 березня (09:00): 65 608 випадків, 649 нових
м. Івано-Франківськ – 124 особи
Тисменицький район – 92 особи
Надвірнянський район – 6 осіб
Снятинський район – 58 осіб
Косівський район – 55 осіб
Калуський район – 49 осіб
Долинський район – 11 осіб
Тлумацький район – 17 осіб
Галицький район – 86 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 9 осіб
Городенківський район – 119 осіб
Рогатинський район – 19 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.03.2021