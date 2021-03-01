Галицькі хроніки COVID-19: 1 березня.

 

Станом на 09:00 1 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 186 469 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1019 нових випадків: 526 – на Івано-Франківщині (проведено 1281 ПЛР-тест), 315 – на Львівщині (проведено 502 ПЛР-тести) та 178 – на Тернопіллі (проведено 601 ПЛР-тест).

 

 

За минулу добу зафіксовано 3 смерті від ускладнень коронавірусної хвороби. Усі на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 березня (09:00): 42 277 випадків, 178 нових

м. Тернопіль – 20 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 22 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 26 осіб

Збаразький район – 4 особи

Кременецький район – 3 особи

Монастириський  район – 9 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 30 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 березня (09:00): 79 233 випадки, 315 нових

(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 316 нових випадків)

 

м. Львів – 227 осіб

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 57 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Сокальський район – 16 осіб

Стрийський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 березня (09:00): 64 959 випадків, 526 нових

м. Івано-Франківськ – 41 особа

Тисменицький район – 58 осіб

Надвірнянський район – 66 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 59 осіб

Калуський район – 30 осіб

Долинський район – 62 особи

Тлумацький район – 24 особи

Галицький район – 12 осіб

Коломийський район – 64 особи

Рожнятівський район – 23 особи

Богородчанський район – 67 осіб

Городенківський район – 4 особи

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 10 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

01.03.2021

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