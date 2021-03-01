Галицькі хроніки COVID-19: 1 березня.

Станом на 09:00 1 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 186 469 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1019 нових випадків: 526 – на Івано-Франківщині (проведено 1281 ПЛР-тест), 315 – на Львівщині (проведено 502 ПЛР-тести) та 178 – на Тернопіллі (проведено 601 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано 3 смерті від ускладнень коронавірусної хвороби. Усі на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 березня (09:00): 42 277 випадків, 178 нових
м. Тернопіль – 20 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 22 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 26 осіб
Збаразький район – 4 особи
Кременецький район – 3 особи
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 30 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 березня (09:00): 79 233 випадки, 315 нових
(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 316 нових випадків)
м. Львів – 227 осіб
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 57 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 3 особи
Сокальський район – 16 осіб
Стрийський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 березня (09:00): 64 959 випадків, 526 нових
м. Івано-Франківськ – 41 особа
Тисменицький район – 58 осіб
Надвірнянський район – 66 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 59 осіб
Калуський район – 30 осіб
Долинський район – 62 особи
Тлумацький район – 24 особи
Галицький район – 12 осіб
Коломийський район – 64 особи
Рожнятівський район – 23 особи
Богородчанський район – 67 осіб
Городенківський район – 4 особи
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.03.2021