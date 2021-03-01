Пашинян заявив, що йому неправильно доповіли щодо «Іскандерів» у Карабасі.

Це зізнання пролунало у розмові вірменського прем’єра з російським президентом.

 

 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що йому неправильно доповіли щодо застосування ракет російського виробництва «Іскандер» під час війни в Нагірному Карабасі восени 2020 року. Про це в понеділок, першого березня, повідомив портал News.am з покликом на прессекретарку керівника вірменського уряду Мане Геворкян.

 

«Прем'єр Нікол Пашинян і президент Росії Володимир Путін під час телефонної бесіди, яка нещодавно відбулася, в числі інших питань обговорили також заяву Пашиняна щодо застосування Вірменією системи "Іскандер". Після порівняння наявних фактів і відомостей, прем'єр-міністр дійшов висновку, що щодо даної ситуації його неправильно було повідомлено», ­– зазначила речниця вірменського прем’єра.

 

За словами Геворкян, «заява Пашиняна не має жодного стосунку до змісту і якості вірмено-російських союзницьких відносин у сфері військової і військово-промислової співпраці». «Не викликає сумніву й та обставина, що російська зброя – одна з найкращих у світі. Вірменія продовжує тісну співпрацю з РФ в сферах військової промисловості і високих технологій», – додала вона.

 

Нагадаємо, що 23 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю місцевому порталу 1in.am прокоментував заяву експрезидента країни Сержа Саргсяна про те, що вірменська сторона повинна була використовувати ракети «Іскандер» в перші дні воєнних дій у Карабасі. Пашинян заявив, що російські ракетні комплекси «Іскандер», які стоять на озброєнні у Вірменії, продемонстрували свою цілковиту неефективність. За його словами, запущені ракети не вибухнули «або вибухнули лише на 10%». Ці слова, своєю чергою, викликали обурення у російському політикумі та серед вірменського генералітету, вони стали каталізатором чергової політичної кризи в республіці.

01.03.2021

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