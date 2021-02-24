Прем'єр Вірменії заявив про неефективність російських «Іскандерів».

Пашинян стверджує, що російські ракети під час війни з Азербайджаном продемонстрували функціональність заледве на 10%.

Під час війни в Нагірному Карабасі восени 2020 року російські ракетні комплекси «Іскандер», які стоять на озброєнні у Вірменії, продемонстрували свою цілковиту неефективність. Про це в інтерв'ю виданню 1in.am заявив прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян. За його словами, запущені ракети не вибухнули «або вибухнули лише на 10%». На питання журналіста: «Хіба так буває?» – Пашинян відповів: «Не знаю... Може, зброя 80-х років».

Так глава вірменського уряду прокоментував слова експрезидента країни Сержа Саргсяна про те, що Вірменія майже не скористалася славетними російськими ракетними комплексами під час війни в Карабасі. А варто зазначити, що Вірменія – єдина зі зарубіжних країн, яка отримала від Росії ці комплекси ППО. На її озброєнні стоять чотири такі ракетні установки.

Раніше колишній начальник служби військового контролю Міноборони Вірменії Мовсес Акопян говорив, що в останні дні війни були проведені запуски «Іскандерів», інших підтверджень цьому немає. У Міноборони Вірменії відмовилися коментувати заяву Пашиняна.

Заява Пашиняна спровокувала шквал обурення в Москві. Так заступник голови комітету Держдуми з оборони Віктор Заварзін звинуватив Пашиняна у брехні. «Це просто абсолютна брехня і навіть не підлягає ніякому сумніву», – сказав парламентарій. За його словами, відповідною заявою вірменський політик вирішив підкреслити свою невинність в результатах конфлікту в Нагірному Карабасі.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін звинуватив Пашиняна у некомпетентності. «Поганому танцюристу ноги заважають. Ця уїдлива народна мудрість найкраще характеризує слова вірменського прем'єра про використання «Іскандерів» у недавній війні і їхньої “застарілості”. Люди, які краще розбираються в питаннях війни і миру, знають, що це найкращий універсальний оперативно-тактичний ракетний комплекс, зброя XXI століття. “Іскандер” підтвердив свої високі характеристики в ході війни з тероризмом в Сирії », – запевнив Саблін.