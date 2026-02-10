США інвестує в енергетику Вірменії 9 млрд доларів.

Таким чином Єреван зможе відмовитися від імпорту електроенергії з Росії.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс у Єревані підписав з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоду про співпрацю у галузі цивільної ядерної енергетики. Як повідомляє вірменський інформаційний портал Arka, це дозволить Вірменії стати незалежною від російської ядерної енергетики.

Угода дозволяє американським компаніям експортувати до Вірменії ядерні технології, а також паливо та послуги. Джей Ді Венс заявив про поетапні інвестиції дев’яти мільярдів доларів у рамках співпраці з Вірменією в галузі мирного атома.

«Ми з гордістю оголошуємо, що наші держави завершили перемовини щодо угоди ”1, 2, 3” у сфері цивільної ядерної енергетики. Коли справа вже ввійде в нормальне русло, то це відкриє шлях для програм американських та вірменських компаній. Ми говоримо про початкові проєкти приблизно на суму $5 млрд, а на другому етапі інвестицій – ще $4 млрд. Це взаємовигідна ситуація як для Вірменії, так і для моєї країни – з точки зору енергетичної безпеки, енергетичної стійкості, а також це створить безліч робочих місць і в США, і у Вірменії», – заявив віцепрезидент США під час спільної пресконференції з головою уряду Вірменії.

Джей Ді Венс пояснив, що під приходом до Вірменії американських технологій йдеться передовсім про малі модульні атомні реактори. «Це той випадок, коли наша країна в дуже поодиноких випадках почувається настільки впевнено, щоб експортувати конкретні технології в іншу країну», – наголосив він.