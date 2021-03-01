У Львові за допомогою хірургічного робота вперше прооперували дитину.

 

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні прооперували 13-річну дівчинку з допомогою робота Da Vinci. Операція пройшла успішно, патологію кишківника усунули. У дівчинки є шанс назавжди забути про біль і проблеми, які їй дошкуляли тривалий час. Про це повідомили сьогодні, 1 березня,  у дописі на facebook-сторінці лікарні.

 

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

 

Пацієнткою була 13-річна дівчинка із Волинської області, яка мала вроджену ваду кишківника. Її тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання тільки погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болю, що супроводжувався блювотою. Численні госпіталізації та медикаментозне лікування лише тимчасово полегшували її стан, був ризик виникнення гострої кишкової непрохідності і навіть некрозу, розповів директор лікарні Олег Самчук.

 

За його словами, проводити усунення спайок відкритим способом вчетверте у подальшому загрожувало виникненням нових спайок. Розуміючи це, і дізнавшись, що у Львові уже виконують роботизовані операції, батьки дівчинки звернулися саме за такою медичною допомогою, адже малоінвазивні хірургічні технології мінімізують розвиток спайкових процесів у пацієнтів.

 

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

 

«З допомогою Da Vinci наші спеціалісти зробили три проколи розміром по вісім міліметрів кожен. У черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення у тривимірній проекції із 20-кратним збільшенням. Це все одно, що зазирнути всередину пацієнта, не розрізаючи його. Хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві «руки» і ліквідовував множинні спайки із мінімальною травматизацією здорових тканин. На адгезіолізис, тобто, ліквідацію спайок, пішло майже три години», – повідомив Олег Самчук.

 

Оперувала пацієнтку спільна команда хірургів двох львівських лікарень – швидкої медичної допомоги і ОХМАТДИТу. До її складу увійшли дитячий хірург ОХМАТДИТу Андрій Дворакевич, хірурги Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Андрій Стасишин та Артур Гураєвський і анестезіолог Віктор Юрченко.

 

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

 

Операція завершилася успішно. Дівчинку більше не турбує біль у животі, вона встає з ліжка та трохи ходить коридором. Попереду у неї ще тривала реабілітація, але за словами лікарів, дитина має шанс назавжди забути про свою проблему.

 

Нагадаємо, перша операція із застосуванням роботизованої системи Da Vinci у Львові відбулася 9 грудня 2020 року. За допомогою робота-хірурга успішно прооперували 50-річного пацієнта з діафрагмальною грижею.

 

01.03.2021

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