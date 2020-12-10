У Львові успішно провели першу операцію за допомогою робота-хірурга Da Vinci.

У Львові в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги напередодні, 9 грудня, провели першу операцію з використанням роботизованої системи Da Vinci. За допомогою робота-хірурга успішно прооперували 50-річного пацієнта з діафрагмальною грижею, повідомила адміністрація комунальної лікарні.

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

Оперували 50-річного мешканця Бродів. Чоловік звернувся до лікарів з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Під час обстежень у нього виявили діафрагмальну грижу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

«Простіше кажучи, частина шлунка через отвір у діафрагмі перемістилася з черевної порожнини у грудну клітку, викликаючи печію, болі при ковтанні та кровотечі. Умовний "клапан" між стравоходом і шлунком був відсутній. Без операції у таких випадках не обійтися», – повідомили медики.

Команда медиків Центру хірургії вирішила прооперувати пацієнта, використавши роботизовану систему Da Vinci, адже її застосування забезпечує високу точність рухів у важкодоступних ділянках людського організму, мінімізує пошкодження тканин, а також зменшує кількість ускладнень у післяопераційному періоді.

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

Загалом операція тривала шість годин. Команда хірургів «швидкої» у складі Артура Гураєвського, Андрія Стасишина, Віталія Колодія та хірурга з львівського ОХМАТДИТу Андрія Дворакевича за допомогою робота-хірурга перемістила частину шлунка, що заходила в грудну порожнину, у черевну порожнину. Також вони сформували новий «клапан», щоб уможливити відновлення правильної роботи органів і систем, котрі постраждали через зміщення органів.

«Хірург під час втручання був за кілька метрів від пацієнта. Завдяки камері, яка транслювала зображення, і чотирьом "рукам" робота, якими лікар керував на відстані, той бездоганно усунув проблему, зробивши навіть пластику», – зазначив директор лікарні Олег Самчук.

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

Пацієнт швидко відійшов від наркозу, і його перевели у палату інтенсивної терапії.

До слова, роботизовану хірургію використовують уже понад 10 років, зараз у світі налічується близько 5000 пристроїв, введених в експлуатацію. За допомогою DaVinci можна робити надскладні операції та операції у важкодоступних місцях: видаляти пухлини нирок, передміхурової залози, злоякісні новоутворення товстої та прямої кишки, а також використовувати його при проведенні гінекологічних та кардіохірургічних оперативних втручань.

Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – єдиний в Україні комунальний заклад охорони здоров’я, що має таку систему, її на початку листопада 2020 року подарувала поштово-логістична група компаній Meest. Ще один робот Da Vinci є у приватній клініці у Вінниці.