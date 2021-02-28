Скандал довкола Бабиного Яру: Десятеро нардепів "Голосу" виступили проти позиції лідерів.

Десятеро народних депутатів фракції "Голос" виступили з протестом проти реалізації проєкту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" і поскаржилися на тиск з боку керівництва партії.

Їхню заяву опублікував виконавчий спів-президент Ваад України Йосиф Зісельс. Під зверненням стоїть десять прізвищ: Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко, Олександра Устінова, Юлія Клименко, Володимир Цабаль, Роман Лозинський, Андрій Шараськін, Наталія Піпа, Ярослав Юрчишин. Натомість керівництво їхньої партії підтримує проєкт – і голова "Голосу" Кіра Рудик, і керівник фракції Ярослав Железняк, і засновник партії Святослав Вакарчук, який є членом опікунської ради центру.

Автори заяви у товаристві Сергія Притула, вигнаного з керівництва "Голосу"

Автори заяви висловили обурення через рішення політради "Голосу" підтримати передачу додаткової земельної ділянки "Фонду пам'яті «Бабин Яр»". Цей проєкт перебуває на розгляді Київської міської ради. Центральний офіс "Голосу" пропонує столичній фракції його підтримати.

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб російськими грошима фінансувалися будь-які проєкти в Україні, в той час, коли на сході триває російсько-українська війна. Переказ української історії вустами росіян та за рахунок грошей російських олігархів є неприйнятним", – заявили депутати.

Нардепи декларують підтримку проєктові меморіалу, однак наголошують: "його ініціатором має бути держава, а не російські фінансово-промислові групи".

"На сьогодні основними жертводавцями та ініціаторами проєкту меморіалу є російські олігархи Герман Хан, Михайло Фрідман та Павло Фукс, що фінансував "російську весну" у 2014 році у Харкові. Було би наївним припускати, що у державі, що фактично повністю тримається на плечах КГБ-ФСБ, можна стати власником великого бізнеса і олігархом, не маючи відповідних контактів з російськими спецслужбами та не поділяючи ідеологію верхівки Кремля. Чим закінчують російські політики, бізнесмени та громадські діячі, які таких зв'язків не мають і не поділяють кремлівський порядок денний, нам всім добре відомо", – наголосили автори заяви.

Десятеро депутатів "Голосу" (а це рівно половина парламентської фракції) висловили застереження через присутність Іллі Хржановського: "Чи можна допустити, щоб артдиректором проєкту жертвам нацистських катувань стала людина, яка у своїх фільмах катує дітей і має зв'язок з неонацистами?".

"Ми вважаємо, що будувати меморіал, присвячений Голокосту, із значним ризиком впливу на його концепцію кремлівських ідей щодо історії як України, так і Другої світової війни в цілому, та під загальним керівництвом людини, що товаришує з неонацистами – це велика помилка", – наголосили депутати.

Понад те, представники "Голосу" висловили жаль через стосунок до цьогопроєкту самого Святослава Вакарчука, засновника партії. Хоч вони і не згадають його імені, та апеляція цілком очевидна: "З прикрістю констатуємо, що була зроблена спроба легітимізувати цей проєкт шляхом залучення до його Наглядової ради низки шанованих діячів української політики та культури, з метою виправдання використання російських грошей і російської ідеї у цьому проєкті".

Депутати вважають неприйнятним те, що політрада вирішила підтримати проєкт. "Такі дії нівелюють важливість політичних слухань Партії̈, а також ставлять під питання здатність дотримання червоних ліній окремими членами ради", – зазначили автори звернення.

Депутати персонально критикують позицію голови партії Кіри Рудик, котра здійснювала "активне втручання" в партійну дискусію. "Вважаємо, що така позиція є зрадою інтересів нашого виборця", – обурені члени "Голосу".

Автори заяви вимагають у керівництва партії припинити тиск на київських депутатів, а також дезавуювати рішення політради.

Нагадаємо, на розгляді Київради перебуває проєкт рішення про надання Центру Голокосту “Бабин Яр” трьох земельних ділянок для облаштування меморіального комплексу, як його бачить художній керівник із Росії Ілля Хржановський. Міський голова Києва Віталій Кличко вже двічі зняв цей пункт із порядку денного через те, що проти виступають переважні частини фракцій “Європейської солідарності”, “Голосу” і “Батьківщини”.

Кілька депутатів "Голосу" із Київради зареєстрували проєкт, котрий передбачає заборону на участь росіян та російського бізнесу в розробці та реалізації міських проєктів. Авторами проєкту є волонтерка Аліна Михайлова та ексвіцеміністр охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

"Цим проєктом ми хочемо заборони громадянам та суб'єктам господарювання держави, яка веде з нами сьомий рік війну, розробляти та реалізовувати проєкти, що фінансуються за рахунок бюджету Києва або на території міста", – прокоментували депутати "Голосу".

Депутати "Голосу" діють наперекір позиції засновника партії Святослава Вакарчука, котрий входить до опікунської ради Центру Голокосту “Бабин Яр” і публічно підтримує креатив Іллі Хржановського.

У лютому українська інтеліґенція, культурні та громадські діячі звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка, а також керівників фракцій Київської міської ради зі закликом не підтримувати російського проєкту меморіалу Бабин Яр та не передавати йому землю в користування. Громадськість закликає владу нарешті провести відкриті громадські слухання через скандальний проєкт.

"Для суспільства важливо, щоб будь-які проєкти, які стосуються культури та політики пам’яті України, відбувалися без участі нашого ворога – Росії та місцевих адептів кремлівського режиму. Є вагомі підстави вважати, що цей приватний російський проєкт є черговою спецоперацією гібридної війни, яку ведуть проти нашої держави. У цьому контексті заслуговує на увагу лист Служби безпеки України від 22.01.2021 року, у якому зазначено, що питання, які просуває МЦГБЯ, можуть бути використані для дискредитації України на міжнародній арені", – ідеться у зверненні, котре підписали Іван Дзюба, Микола Рябчук, Ярослав Грицак, Оксана Забужко, Віталій Портников, Юрій Андрухович, Оля Гнатюк, Йосиф Зісельс, Леонід Фінберг, Євген Захаров, Мирослав Маринович, Мустафа Джемілєв, Ігор Юхновський, Вахтанґ Кебуладзе, Андрій Любка, Володимир Єрмоленко.