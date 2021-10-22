У ВР оголосили про відсторонення Железняка з посади голови фракції "Голос".

Більшість депутатів із фракції "Голос" направили голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку лист щодо зняття Ярослава Железняка з посади голови фракції. Сам Железняк заперечує такі пертурбації.

Про це оголосив голова ВР Руслан Стефанчук на засіданні парламенту у п'ятницю. Сам лист підписало 11 із 20 депутатів фракції, передає УНІАН.

У листі, зокрема, йдеться про "порушення вимог частини 4-ї статті 6-ї закону України "Про комітети Верховної Ради України" народним депутатом України Железняком Ярославом Івановичем в частині незаконного зайняття Железняком... посад першого заступника та голови депутатської фракції, відповідно, що було зафіксовано листом комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України від 24.09.2021".

"Наступне: припинення повноважень голови депутатської фракції політичної партії "Голос"... Железняка Я.І. у зв'язку з порушенням вимог законодавства, а також рішенням більшості від складу депутатської фракції політичної партії "Голос"... від 12.07.2021 про звільнення Железняка Ярослава Івановича з посади голови депутатської фракції", – процитував Стефанчук.

Він додав, що у листі також зазначається: до обрання голови фракції тимчасово виконувати ці обов'язки "за рішенням більшості від складу фракції" буде Олександра Устінова.

Натомість сам Железняк зазначив, що це була "окрема заява" групи депутатів.

"Я почув, всього 11. Нагадаю, що навіть не 14 – як треба за положенням [про фракцію]. Ця заява базується на або підроблених документах, або нікчемних документах. Тому що ані голова фракції "Голос", ані заступник голови фракції, ані політична рада фракції "Голос" не приймала жодного рішення з цього питання", – сказав він.

Депутат закликав цю заяву вважати юридично нікчемною і такою, яка не несе жодних наслідків для зміни в керівництві фракції "Голос".

Стефанчук у відповідь на це сказав: "Це не заява, це лист, який я процитував, прийшов на голову Верховної Ради України. Тому я довів до відома, що такий лист є, і додатки до нього є".

Олекснадра Устінова стверджує, що вона тепер виконує обов’язки голови фракції "Голос" Зі слів Устінової, рішення про звільнення Желєзняка з посади голови фракції було ухвалено в липні, але "на жаль, його прикривав його друг, його колега Дмитро Разумков і не хотів зачитувати це (йдеться про рішення 11 народних депутатів фракції, – Z) з трибуни парламенту".

Вона наголосила, що в понеділок на наступному пленарному тижні, тобто 1 листопада, буде проведено засідання, на якому обиратиметься новий голова фракції.

Устінова стверджує, що згідно з положенням про фракцію є низка питань, за які має проголосувати 14 депутатів, але питання про звільнення голови фракції не належить до цього переліку, за таке кадрове питання має голосувати більшість фракції, тобто 11 нардепів.

Нагадаємо, 16 червня на засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос": 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Згодом до них долучився Ярослав Рущишин.