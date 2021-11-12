Партію "Голос" звинувачують у сприянні фальсифікаціям у Харкові.

Партія "Голос" під керівництвом Кіри Рудик і Ярослава Железняка посприяла фальсифікаціям на виборах міського голови Харкова. Нагадаємо, на виборах переміг у першому турі колишній соратник Геннадія Кернеса Ігор Терехов – хоча дані паралельного підрахунку свідчили про те, що в місті мав би бути другий тур.

Про це йдеться у заяві депутатів групи "Справедливість". Нагадаємо, цю групу утворили колишні члени "Голосу", не згодні з трансформацією партії після відходу Святослава Вакарчука.

"Партія «Голос» допомогла Ігорю Терехову сфальсифікувати вибори міського голови, продавши квоти у виборчих комісіях", – заявили у депутатському об’єднанні.

Іще 16 вересня про підготовку ймовірних фальсифікацій заявляв рух "ЧЕСНО", а за результатами виборів махінації підтвердила громадянська мережа "ОПОРА".

"Так, влітку змінили голову харківської міської територіальної виборчої комісії від "Голосу", а також відбулося 14 замін членів районних ТВК від цієї ж партії. Такі зміни у складі ТВК відбулися одразу після зміни очільника обласного осередку. А 10 вересня ЦВК видала постанову щодо заміни ще двох членів виборчої комісії: від партії «Голос» та «Акцент». Усі члени ТВК проігнорували заяви незалежних спостерігачів про розбіжності між протоколами підрахунку голосів на виборчих дільницях і протоколами районних ТВК та ухвалили рішення встановити результати голосування. Загальна невідповідність дозволила кандидату Ігорю Терехову виграти вибори міського голови Харкова вже у першому турі", – констатували колишні соратники Железняка та Рудик.

Вони також нагадали, що під час цьогорічних виборів на Франківщині "Голос" також подавав технічні кандидатури на головування у ТВК.

Об’єднання "Справедливість" закликало правоохоронні органи негайно розпочати досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень.

"Демократичні та незалежні вибори – цінність, за яку українці виходили на Майдан, і неймовірно гидко, що зараз її закопують у землю “молоді та проєвропейські” політики, які насправді шукають корупційних схем для власного збагачення. Наше об’єднання боротиметься за притягнення їх до кримінальної відповідальності", – прокоментував народний депутат Ярослав Юрчишин.

"Влітку я написала заяву про вихід з партії «Голос» на туалетному папері. Бо ця партія перетворилася на те, що тільки такого ставлення і заслуговує. Як від колишніх членів, так і від виборців. Це дійсно сумно, але мовчати про це – ще гірше. А найсумніше, що все це відбувається через невгамовні амбіції та жагу до грошей двох усього людей, які узурпували владу в партії та зрадили виборців – Кіри Рудик і Ярослава Железняка", – додала депутатка Ольга Стефанишина.