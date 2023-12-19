Народні депутати просять президента повернути УГКЦ усю землю Митрополичих садів. 

Через дії Держспецзв'язку Сади біля церкви святого Юра під загрозою. Народні депутати звернулись до президента Володимира Зеленського збергти територію Митрополичих садів для потреб церкви. За відповідне звернення підписались 40 парламентарів.





Нижня частина Митрополичих садів, яку намагається повернути собі УГКЦ, знаходиться тепер у вкрай занедбаному стані

Народна депутатка зі Львова Наталія Піпа (Українська Галицька Партія) звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти вирішити ситуацію щодо території Митрополичих садів у Львові. Вже тривалий час місто і УГКЦ намагаються повернути церкві землю, яка історично їй належала. Під депутатським зверненням Наталії Піпи підписалися ще 39 народних депутатів.

"Через конфлікт між Львівською територіальною громадою та адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Митрополичі Сади під загрозою. Використання території Святоюрського комплексу під будь-яку забудову є злочином проти нашої національної історичної пам’яті. І цього не можна допустити", – зазначила Піпа.

Наталія Піпа у своєму зверненні закликала президента України посприяти у збереженні й реновації території Митрополичих садів та допомогти вирішити конфлікт між Львівською обʼєднаною територіальною громадою та Державною службою спеціального звʼязку та захисту інформації України. Депутатка закликала врахувати інтереси усіх сторін, а також історичну справедливість.

Під зверненням Наталії Піпи підписалися ще 39 депутатів. Йдеться про народних обранців не лише зі Львова.

«Це нормально, коли політики звертаються в умовах воєнного стану до президента, щоб вирішити болюче для львів’ян і не тільки питання. Адже його політсила має більшість, його політсила представляє Кабмін. Під звернення підписалися не тільки львів’яни, коли ти питаєш: “ви знаєте церкву Юра у Львові?” То всі розуміють про що йдеться, про які Митрополичі сади. Ми дуже віримо, що якщо сісти за стіл перемовин, якщо президент дасть відповідні доручення, то це можна врегулювати», – говорить Наталія Піпа.

Про результати розгляду звернення має бути повідомлено протягом десяти днів.

Нагадаємо, ідеться про дві ділянки загальною площею 2,15 га на пл. Святого Юра, 5, де раніше були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення), що глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню з них демонтували у 2016 році. Ця ділянка з 1951 року була закріплена за Львівським обласним управлінням зв’язку й перебувала в державній власності. Після проголошення Незалежності України земля автоматично залишилась в держвласності, в розпорядженні Львівської ОВА, а правонаступником обласного управління зв’язку став Концерн РРТ Державної служби спеціального зв’язку.

Історично ця територія є частиною Митрополичих садів. У 2016 році приватний нотаріус із Києва Роман Падалко зареєстрував за концерном право власності на трансформаторну підстанцію та технічний будинок радіостанції, що дозволило Концерну РРТ зареєструвати за собою і ділянку біля храму. У 2020 році Львівська міськрада звернулась до ОВА, Концерну та Кабміну з проханням передати ділянку в користування міста, втім, не отримавши відповіді, самостійно зареєструвала право власності на ділянку та передала її в користування Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ. На початку жовтня Господарський суд Львівської області скасував реєстрацію 2 га землі за ЛМР та ухвалу про передачу ділянки в користування УГКЦ.

Львівська міська рада подала на рішення Господарського суду апеляцію і наполягає на тому, що ця земля має бути передана у користування церкви.

Минулої п’ятниці, 15 грудня, під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Володимира Зеленського із закликом допомогти повернути землю Митрополичих садів церкві.

«Є Собор Святого Юра, духовне серце Львова. Є земля – Митрополичі сади, які все життя належали Церкві. Радянська влада там поставила вишки-глушилки. Ми їх демонтували, звичайно, а землю передали Церкві. Але, яка була несподіванка, коли Спецзв’язок подав позов до міста, щоби цю землю собі повернути. А навіщо? Це земля Церкви, там нема вишок. Судяться з нами, Церква в шоці. Ми скерували вам листи, Церква скерувала листи. Наступне засідання 17 січня [2024 року]. Велике прохання якось вплинути», – сказав Андрій Садовий.



