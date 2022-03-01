Росія вбила у Бабиному Яру п'ятьох людей.

 

Унаслідок обстрілу території Бабиного Яру в Києві загинуло щонайменше п'ятеро людей.

 

 

Про це повідомляє ДСНС.

 

"Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи тривають", – ідеться у повідомленні.

 

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення обстрілом Росією місця масових убивств та захоронень (телевежа, атакована Росією, розташована упритул до заповідника).

 

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..." – обурився голова держави.

 

 

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" заявив, що Росія вчинила жахливий злочин, і обурився тим, що Кремль використовує аргументи про "денацифікацію".

 

"Спроби Путіна спотворити та маніпулювати темою Голокосту, щоб виправдати незаконне вторгнення до суверенної демократичної країни, вкрай огидні. Символічно, що він починає наступ на Київ з удару по території Бабиного Яру – найбільшого злочину нацистів", – заявив голова наглядової ради Меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський.

 

Вранці у вівторок керівництво центру засудило агресію Росію проти України та її грубі спекуляції на темі Голокосту й пообіцяло задокументувати та подати до Міжнародного суду в Гаазі інформацію про військові злочини, вчинені російськими військами.

 

"Ця ракета потрапила в моє серце. Питання геноциду і трагедії народу є сакральними... Навіть не припускала думки, що хоча б подібне може статися у ХХІ сторіччі в світі. «Ніколи знову» сталося зараз, в Україні. Знищення Бабиного Яру – це вандалізм зі звірством", – заявила представниця центру Яна Баринова.

 

01.03.2022

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