Київрада вдруге відклала голосування за меморіал у Бабиному Яру.

 

Київська міська рада перенесла голосування за передачу трьох додаткових ділянок землі в оренду Міжнародному меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр", яке мало відбутися 23 лютого.

 

Про це оголосив міський голова Києва Віталій Кличко, передає "Радіо Свобода".

 

 

"Чимало спецкуляцій і різних маніпуляцій навколо цього. Тому пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні, перенести питання виділення земельних ділянок. Спочатку провести окремі депутатські слухання, де фонд «Бабин Яр» буде представляти концецію та зможе відповісти на всі питання, які хвилюють депутатів", – сказав Кличко.

 

Голова міста хоче, щоб депутати ґрунтовно розібрались у темі і лише потім голосували. "Я переконаний, що реалізація цього проєкту повинна відбутись спільно і під контролем держави", – сказав міський голова.

 

Напередодні група інтеліґентів на чолі з колишнім політв’язнем, співпрезидентом Вааду України Йосифом Зісельсом звернулася до міського голови Києва та до депутатських фракцій Київради з відкритим листом, закликаючи не голосувати за виділення землі Міжнародному меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр", доки робоча група при Інституті історії України НАН України не презентує альтернативний проєкт.

 

Нагадаємо, на 11 лютого до порядку денного засідання Київської міської ради було включено питання щодо передачі в оренду трьох земельних ділянок благодійній організації "Фонд пам’яті Бабин Яр" для подальшої реалізації російського приватного проєкту меморіалізації Бабиного Яру. Міський голова Києва Віталій Кличко тимчасово зняв проєкт із порядку денного: проти виступали переважні частини фракцій “Європейської солідарності”, “Голосу” і “Батьківщини”.

 

На нараді з депутатами Київради Кличко переконував підтримати проєкт. Він узяв на себе відповідальність за залучення російських олігархів і попросив уникнути політизації. Кличко додав, що труднощі довкола проєкту дратують фінансистів. "Вже кілька разів було, коли в мене з Фрідманом, з Пінчуком були особисті такі дискусії, жорсткі дискусії щодо концепту, що хєр з ним – вже не хочемо", – розповів голова міста.

 

Після того депутати фракції "Голосу" зареєстрували проєкт, котрий передбачає заборону на участь росіян та російського бізнесу в розробці та реалізації міських проєктів. Депутати "Голосу" діють наперекір позиції засновника партії Святослава Вакарчука, котрий входить до опікунської ради Центру Голокосту “Бабин Яр” і публічно підтримує креатив Іллі Хржановського. 

 

23.02.2021

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