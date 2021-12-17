У ВР оголосили про зміну голови фракції "Голос" – Устінова замість Железняка.

 

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив на засіданні парламенту: фракцію "Голосу" очолила народна депутатка Олександра Устінова.

 

 

Про це повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної фракції "Голос" у Верховній Раді", – сказав Корнієнко на пленарному засіданні у п'ятницю.

 

Він також поінформував, що заступником голови фракції "Голос" обрано Юлію Клименко.

 

Офіційно фракцію очолював Ярослав Железняк, а його заступником був Роман Костенко.

 

Железняк заявив, що не визнає зміни керівництва у фракції.

 

"Ми цього не визнаємо: подаватимемо до суду відповідні кримінальні справи, зокрема й на пана Корнієнка", – повідомив Железняк.

 

З його слів, віцеспікер оголосив про зміну керівнитва фракції після рішення Печерського суду, котрий нібито скасував положення про фракцію партії "Голос" (фракційний документ передбачав складну процедуру зміни голови).

 

"Був тиск на суддю, тиснув, відповідно, Андрій Єрмак і вся рать Офісу Президента", – вважає Железняк.

 

Півтора місяця тому, 22 жовтня, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив на пленарному засіданні про припинення повноважень Железняка як голови фракції "Голосу" на вимогу 11 із 20 членів. 

 

У заяві 11 депутатів ішлося про те, що, згідно з ч. 4 ст. 6 закону про парламентські комітети, їхні голови, перші заступники, заступники та секретарі не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій. На той час Железняк одночасно обіймав посади і голови фракції "Голос", і першого заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, що, на переконання більшості членів фракції, було порушенням законодавства.

 

Частина фракції "Голосу" звернулася з проханням надати Устіновій можливість тимчасово виконувати обов'язки голови фракції до його обрання.

 

У відповідь на це в партії "Голос" заявили, що спроби частини членів однойменної парламентської фракції відсторонити Железняка від посади її голови не мають юридичної сили, оскільки рішення про висловлення недовіри ухвалюється не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, тобто 14 голосами.

 

17.12.2021

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