Amnesty International проведе внутрішнє розслідування в «справі Навального».

Буде з’ясовано, як так сталося, що ув’язненого російського опозиціонера позбавили статусу в'язня сумління.

Правозахисна організація Amnesty International (AI) проведе внутрішнє розслідування в зв'язку зі скандальною ситуацією щодо позбавлення Олексія Навального статусу в'язня сумління. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву генеральної секретарки організації Джулі Вергаар (Julie Verhaar).

Пані Вергаар написала в своєму мікроблозі у Twitter в п'ятницю, 26 лютого, що AI розпочне «внутрішнє розслідування того, що пішло не так і як ми опинилися в тій ситуації, в якій перебуваємо зараз». «Попри те, що кремлівська пропаганда ніяк не впливала на ухвалення нами рішення, абсолютно зрозуміло, що ми стали мішенню наклепницької кампанії уряду Росії», – написала Вергаар.

За її словами, під час внутрішнього розслідування AI буде вивчено те, яким чином Навальному було присвоєно статус в'язня сумління і як згодом він був його позбавлений. «Процедури AI підвели організацію, дозволивши відбутися витоку внутрішньої дискусії в контрольоване Кремлем ЗМІ Russia Today», – зазначила керівниця організації.

Напередодні стало відомо, що депутат Палати громад парламенту Великої Британії від Лейбористської партії Крістофер Браянт (Christopher Bryant) заявив про вихід з AI в зв'язку з відмовою правозахисної організації вважати Олексія Навального в'язнем сумління. У заяві Браянта, опублікованій виданням The Telegraph, сказано, що в російських судах відсутнє правосуддя, а самі судді – «маріонетки Путіна». «Рішення AI подарувало Путіну можливість піар-ходу», – зазначив британський політик, котрий перебував у лавах AI понад три десятиліття.

Як вже повідомляло наше видання, 23 лютого стало відомо, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International відмовилася від свого ухваленого ще в січні рішення визнати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління. Про це повідомив в Twitter американський журналіст Аарон Мате (Aaron Maté). Мате додав до повідомлення електронний лист представника британського відділення AI, в якому вказано, що організація не може вважати Навального в'язнем сумління, оскільки раніше той виступав за насильство і дискримінацію та досі не відмовився від зроблених в зв'язку з цим заяв.