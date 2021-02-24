Amnesty International більше не вважає Навального в'язнем сумління.

Незалежні російські журналісти підозрюють, що до цієї справи доклали своїх рук пропагандисти Кремля.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) відмовилася від свого ухваленого ще в січні рішення визнати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління. Про це повідомив в Twitter американський журналіст Аарон Мате (Aaron Maté), а представник організації Олександр Артем'єв підтвердив цю інформацію російському інформаційному порталу «Медиазона». На офіційних сайтах AI інформації про рішення відкликати визнання Навального в'язнем сумління поки що немає.

Мате повідомив про електронний лист представника британського відділення AI, в якому вказується, що організація не може вважати Навального в'язнем сумління, оскільки раніше він виступав за насильство і дискримінацію. Наразі він не відмовився від зроблених в зв'язку з цим заяв. При цьому в листі, скрін якого журналіст опублікував на своїй сторінці, вказано на наявність безлічі старих відео і постів у соціальних мережах, в яких Навальний робить суперечливі заяви.

Своєю чергою, медіаменеджер AI в Східній Європі та Центральній Азії Олександр Артем'єв підтвердив, що організація більше не використовуватиме щодо Навального визначення «в'язень сумління». «Наш юридичний і політичний департамент, вивчивши висловлювання Навального середини 2000-х років, дійшов висновку, що вони сягають рівня hate speech», – заявив він у відповідь на запит порталу «Медиазона».

При цьому Артем'єв зазначив, що у AI «склалося враження, що запити на предмет перевірки висловлювань Навального були частиною скоординованої кампанії з його дискредитації за кордоном». Хоча сам він не повідомив, звідки надходили такі запити.

Своєю чергою, неназване джерело «Медиазоны» в AI припустило, що ця кампанія могла бути організована пропагандистами Кремля в різних крїнах. Співрозмовник видання зазначив, що принаймні в двох запитах містилися посилання на пост в Twitter колумністки RT Каті Казбек, в якому вона називала Навального «націоналістом і расистом».