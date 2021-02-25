Суд конфіскував нерухомість міністра МВС часів Януковича.

Печерський суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, пов'язаних із колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Для здійснення заходів з управління заарештованим майном суд також задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Заборона на відчуження та розпорядження накладена на 3 квартири, 6 гаражів у центральній частині Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що арешт накладено в кримінальному провадженні, в якому розслідують обставини фінансування ексміністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім президентом України, вчинення фінансових операцій та махінацій із грошовими коштами і майном, одержаними злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їхнього незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їхньої форми).

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР.

Міністром внутрішніх справ України із листопада 2011 року до лютого 2014 року був Віталій Захарченко. Він є одним із організаторів штуруму Майдану і, відтак, має стосунок до вбивств активістів. Захарченко аґітував Віктора Януковича розташувати президентський офіс у Донецьку після виїзду з Києва і передислокацію української армії на Донбас для захисту "режиму Януковича" – про що сам розповів у інтерв'ю.

Віталія Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Крім того, Захарченка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ексміністра внутрішніх справ.