РНБО впровадила санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки.

 

Рада національної безпеки і оборони впровадила економічні санкції проти низки колишніх посадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

 

 

Як повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, Україна впровадила максимальний обсяг санкцій, які передбачені чинним законодавством, щодо таких осіб:

 

– Сергій Абісов;

– Микола Азаров;

– Сергій Аксьонов;

– Олександр Бобков;

– Валерій Грицай;

– Костянтин Затулін;

– Петро Зима;

– Андрій Іванцов;

– Олег Кирилін;

– Вадим Колесніченко;

– Володимир Константинов;

– Сергій Курченко;

– Сергій Кусюк;

– Павло Лебедєв;

– Леонід Пасічник;

– Олександр Поддубов;

– Наталія Поклонська;

– Віктор Пшонка;

– Дмитро Саламатін;

– Ігор Соркін;

– Дмитро Табачник;

– Микола Ткаченко;

– Микола Федорян;

– Микола Фіськов;

– Олександр Черпицький;

– Ольга Чечерімова;

– Віктор Янукович.

 

"Ви звернули увагу на мої наголоси: частина цих людей – більшість, 99% – на сьогодні є громадянами РФ", – сказав Данілов, згідно з повідомленням інформаційної аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що СБУ рекомендувала Раді національної безпеки і оборони впровадити економічні санкції щодо експрезидента Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників.

 

Баканов підкреслив, що в 2014 році ці посадові особи сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму. Відзначається, що деякі з чиновників були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту і антиукраїнської пропаганди.

 

"Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014-го до сих пір розглядаються в судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання "Харківських угод ". А частина до сих пір працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі", – сказав Баканов.

 

Президент України Володимир Зеленський у коментарі щодо рішення Ради національної безпеки і оборони назвав санкції хоч і "дивним" кроком, але "логічним".

 

Зеленський повідомив, що влада планує провести аудит усіх президентських указів Януковича.

 

"Також щодо останньої особи в списку – Януковича. У зв'язку з рішенням суду, який визнав його винним у скоєнні державної зради, щодо всіх його указів за час перебування президентом буде проведено аудит і аналіз. Про наявність у них рішень, які можуть загрожувати безпеці й інтересам України", – повідомив Президент.

 

20.03.2021

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