РНБО впровадила санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки.

Рада національної безпеки і оборони впровадила економічні санкції проти низки колишніх посадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.
Як повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, Україна впровадила максимальний обсяг санкцій, які передбачені чинним законодавством, щодо таких осіб:
– Сергій Абісов;
– Микола Азаров;
– Сергій Аксьонов;
– Олександр Бобков;
– Валерій Грицай;
– Костянтин Затулін;
– Петро Зима;
– Андрій Іванцов;
– Олег Кирилін;
– Вадим Колесніченко;
– Володимир Константинов;
– Сергій Курченко;
– Сергій Кусюк;
– Павло Лебедєв;
– Леонід Пасічник;
– Олександр Поддубов;
– Наталія Поклонська;
– Віктор Пшонка;
– Дмитро Саламатін;
– Ігор Соркін;
– Дмитро Табачник;
– Микола Ткаченко;
– Микола Федорян;
– Микола Фіськов;
– Олександр Черпицький;
– Ольга Чечерімова;
– Віктор Янукович.
"Ви звернули увагу на мої наголоси: частина цих людей – більшість, 99% – на сьогодні є громадянами РФ", – сказав Данілов, згідно з повідомленням інформаційної аґенції "Інтерфакс-Україна".
Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що СБУ рекомендувала Раді національної безпеки і оборони впровадити економічні санкції щодо експрезидента Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників.
Баканов підкреслив, що в 2014 році ці посадові особи сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму. Відзначається, що деякі з чиновників були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту і антиукраїнської пропаганди.
"Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014-го до сих пір розглядаються в судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання "Харківських угод ". А частина до сих пір працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі", – сказав Баканов.
Президент України Володимир Зеленський у коментарі щодо рішення Ради національної безпеки і оборони назвав санкції хоч і "дивним" кроком, але "логічним".
Зеленський повідомив, що влада планує провести аудит усіх президентських указів Януковича.
"Також щодо останньої особи в списку – Януковича. У зв'язку з рішенням суду, який визнав його винним у скоєнні державної зради, щодо всіх його указів за час перебування президентом буде проведено аудит і аналіз. Про наявність у них рішень, які можуть загрожувати безпеці й інтересам України", – повідомив Президент.
20.03.2021