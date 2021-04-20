Суд дав дозвіл на арешт Віталія Захарченка.

 

Печерський суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка у справі про злочини на Майдані – за епізодом про незаконне постачання гранат із Росії.

 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

 

"Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ України та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України)", – зазначили в ОГП.

 

В прокуратурі пояснили, що таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Захарченка та Ратушняка процедуру екстрадиції.

 

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

 

За даними слідства, з метою озброєння особового складу працівників органів внутрішніх справ, експосадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 тисяч 406 одиниць гранат російського виробництва. Захарченко та Ратушняк також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше як 1 млн 177 тисяч гривень митних платежів.

 

Вказані гранати не входили до переліку спецзасобів, що перебували на озброєнні МВС України, та не пройшли випробування МОЗ України щодо можливості їх застосування до людей.

 

18 та 19 лютого 2014 року ввезені таким чином гранати російського виробництва були застосовані у центрі Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб.

 

Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула.

 

20.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перший доказ ДНК в повітрі
Тварини й люди залишають генетичний слід у повітрі.
20.04.21 | | Наука
Перший політ на Марсі
НАСА здійснила перший політ на іншій планеті. Це історичний рубіж у розвитку міжпланетної авіації.
20.04.21 | | Наука
Запросини до Копання Льоху
  Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21 | | Штука
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21 | | Штука
Волоцюги Дхарми
Іван Банах
«Хроніки Квіткової революції»: предтеча гіпарів – бітники і гіпстери, Ніл Кесседі і Джек Керуак, Аллен Ґінзберґ і Вільям Барроуз
18.04.21 | | Минуле
Миші підказують причини галюцинацій
У мозку є нервова мережа, яка співставляє попереднє знання й актуальний досвід. Що вищий рівень нейромедіатора дофаміну, то більшої ваги мозок надає попереднім знанням.
18.04.21 | | Наука
Чеське Солсбері
Максим МУЛЯР
Чехія виганяє 18 російських дипломатів. Їм закидають бомбовий замах у сховищі амуніції 2014 року. Причетні до теракту також легендарні «Петров» і «Боширов».
18.04.21 | | У світі
Продовжуйте!
Василь МАХНО
Чи хтось гадає, що я настільки наївний, щоби не розуміти нищівного плину часу? І все ж у найпотаємнішому кутку свідомості живе, майже бездиханне, відчуття спротиву
17.04.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.