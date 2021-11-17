ДБР завершило розслідування кримінальної справи проти Януковича про розгін Майдану.

Офіс генерального прокурора України повідомив про завершення досудового розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та дев'яти колишніх високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі Києва.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сакйті ОГП.

"Оскільки екс-високопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією Офісу генпрокурора, стороні захисту повідомлено про завершення розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. "Після ознайомлення захисників з матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia", – йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що екс-президент, колишні голови Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ, керівник ГУ МВС України в Києві та їхні заступники, командувач внутрішніх військ МВС України, міністр оборони України, командир столичного полку міліції особливого призначення "Беркут" хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі екс-президента.

"Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і війсковослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів", – ідеться у повідомленні.

Згідно з інформацією Офісу генпрокурора, члени злочинної групи на чолі з екс-президентом у першій половині дня 18 лютого 2014 року організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента України.

"Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" "Беркуту" та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, зокрема до смерті 67 цивільних осіб.

Загалом постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронці, також завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн.

"Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України)", – поінформували в Офісі генпрокурора.

У рамках кримінального провадження розслідувано понад тисячу епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1 500 томів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Заступник голови департаменту в "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов повідомив на брифінґу, що 18-20 лютого Янукович 11 разів телефонував президенту Росії Володимиру Путіну

"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній Президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", – розповів Іванов, згідно з повідомленням "Еспресо".

Представник прокуратури додав, що тоді ж колишній міністр МВС Олександр Захарченко 12 разів телефонував очільнику МВС РФ, а ексголова СБУ Олександр Якименко тричі зв'язувався з очільником ФСБ РФ.