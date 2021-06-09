Активи Януковича залишаться замороженими: у ЄС прокоментували рішення суду про санкції.

 

Оприлюднене у середу рішення Суду ЄС щодо скасування рішення Ради ЄС 2019 року про продовження санкцій проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра не вплине на дію рішення Ради ЄС від 2021 року, яке продовжує санкції проти обох цих осіб, включаючи заморожування активів, до 6 березня 2022 року.

 

 

Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє "Укрінформ".

 

"Щодо рішення про скасування рішення – ми взяли його до уваги. Справа Ради ЄС – проаналізувати це рішення суду та його наслідки... Вони (Віктор та Олександр Януковичі, – Z) залишаються під дією обмежувальних заходів на підставі правового акту, що був ухвалений цього, 2021 року. Тож заморожування цих активів буде чинним до 6 березня 2022 року", – сказав Стано.

 

Він зауважив, що первинне рішення про запровадження санкцій було прийнято Радою ЄС у 2014 році на підставі кримінального провадження в Україні за підозрою у причетності згаданих персон до злочинів проти державних фондів України в великих обсягах. Це рішення Рада ЄС переглядає кожного року, та його продовження потребує наявності консенсусу країн-членів.

 

"Це непроста справа, оскільки пан Янукович перебуває в Росії, і немає жодного сприяння розслідуванню, яке проводить українська сторона, з боку російської влади. Тож заморожування активів триває, пан Янукович далі перебуває у санкційному списку", – додав речник ЄС.

 

У середу Суд ЄС оприлюднив рішення про скасування рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік санкцій проти Віктора та Олександра Януковичів та видалення їх із переліку осіб, на яких поширюються санкції ЄС. На думку Суду ЄС, Рада ЄС не мала достатніх доказів того, що Віктор та Олександр Януковичі мали доступ до адекватного правового захисту під час кримінального провадження в українських органах судової влади.

 

09.06.2021

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