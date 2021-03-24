Азарову повідомили підозру через "Харківські угоди".

 

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб через підписання у 2010 році "Харківських угод".

 

 

Досудове розслідування встановило, що зміст та умови угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання, поінформували в ДБР.

 

"Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної угоди для України, колишній прем’єр-міністр виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме – забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб, сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту угоди аж до її імплементації. Слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. У подальшому це призвело до окупації Криму Російською Федерацією. Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в іншій державі", – ідеться у повідомленні.

 

Зазначається, що підозру надіслали Азарову за "останнім відомим місцем його проживання".

 

У ДБР нагадали, що притягнення за держзраду не має строків давності.

 

У січні 2021 року ДБР повідомляло підозру й Януковичу.

 

24.03.2021

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