ДБР оголосила Януковичу підозру як ватажку банди, що організувала терор проти Майдану.

 

Слідчий Державного бюро розслідувань 5 листопада 2021 року повідомив про підозру експрезиденту України як очільнику організованої злочинної групи.

 

 

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних Сил України. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року.

 

Банду Януковича підозрюють у вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей; спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів; перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб; незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.  

 

Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

 

Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента. З метою належного забезпечення підозрюваному права на захист копії письмового повідомлення про підозру вручили його захисникам.

 

Наразі слідчим суддею розглядається клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

"Досудове розслідування триває, збираються докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з експрезидентом України за вчинення злочинів стосовно учасників акцій протесту у 2013–2014 роках", - резюмували у ДБР.

 

05.11.2021

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