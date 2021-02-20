США й надалі військово підтримуватимуть Україну в її протистоянні з Росією.

У цьому запевнив новий керівник Пентаґону в телефонаті з українським колегою.

Новий міністр оборони США Ллойд Остін (Lloyd Austin) у телефонній розмові зі своїм українським колегою Андрієм Тараном заявив про прихильність Сполучених Штатів справі зміцнення обороноздатності Збройних сил України з метою протистояння Росії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пентаґону, опублікованому на офіційному сайті відомства. Згідно з ним, Остін і Таран провели розмову з метою «зміцнення стратегічного партнерства між США та Україною».

«Міністр Остін підкреслив, що США продовжують твердо підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність. Він підкреслив прихильність США тому, щоб нарощувати можливості Збройних сил України більш ефективно захищатися від російської агресії, та подякував міністрові Тарану за внесок України у міжнародну безпеку», – стверджується в документі.

Остін також «наголосив на необхідності для України підтримувати поступ у сфері військових реформ». Таран, своєю чергою, подякував Сполученим Штатам за підтримку і «підкреслив прихильність справі перетворення оборонного сектора України відповідно до принципів і стандартів НАТО».