Центр екстреної медицини Франківська придбав 20 «швидких».

 

Івано-Франківський «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» придбав 20 автомобілів швидкої допомоги. Контракт підписали 10 лютого із ТОВ «Автоспецпром» на загальну суму 47 мільйонів гривень.

 

Фото https://typical.if.ua

 

Вартість однієї «швидкої» становить 2 мільйони 350 тисяч гривень. Їх монтують на базі Citroen Jumper, типу В та укомплектцють необхідним спеціальним обладнанням: ношами для транспортування пацієнта, складними кріслами тощо. Для діагностики передбачено апарат вимірювання кров’яного тиску, монітор пацієнта, глюкометр та прилади для першої медичної допомоги − дефібрилятор, небулайзер для інгаляційної терапії, електрокардіограф та інше. Також передбачений кисневий балон на 2 тисячі літрів та портативний балон на 400 літрів, дихальні мішки, ларингоскопи для обстеження гортані та аспіратори.

 

Зазначимо, закупівлю провели за спрощеною процедурою звітування для подолання пандемії коронавірусної інфекції covid-19.

 

У вересні 2020 року Івано-Франківський центр екстреної медичної допомоги уже закуповував автомобілі швидкої медичної допомоги у ТОВ «Автоспецпром». Тоді придбали 7 автомобілів Peugeot Boxer типу B за 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Вартість одного авто – 1 мільйон 960 тисяч гривень, повідомили «Наші гроші. Львів».

 

Заступник директора з економічних питань центру екстреної допомоги Ярослав Тимчук пояснив різницю у ціни характеристиками автомобілів – у вересні купували автомобілі з переднім приводом, а зараз із повним.

 

Він також повідомив, що перед підписанням контракту Центр отримав цінові пропозиції від кількох постачальників, а також роз’яснення від «Автоспецпрому» з приводу вартості їхньої продукції.

 

Фото https://galka.if.ua

 

«Близько місяця тому підприємство дало мені відповідь, чому ціна відрізняється від пропозицій ДП «Медзакупівлі». Вони зазначають, що залежать від постачальника (компанії Citroen) і лише переобладнують автомобілі», – прокоментував Ярослав Ткачук.

 

Додамо, за даними вдиання, компанія «Автоспецпром» належить до групи компаній Германа Фісталя. Основним напрямком діяльності є виробництво та продаж медичних товарів під торговою маркою «ТМ Medicare».

 

Фірма зареєстрована у селі Петропалівська Борщагівка Київського району і є однією з найбільших постачальників автомобілів для лікарень. У 2020 році компанія отримала держзамовлень на 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а з початку 2021-го вже 12 контрактів на 568 мільйонів гривень.

 

Нагадаємо, через суттєвий ріст захворюваності на COVID-19 на Івано-Франківщині з понеділка, 22 лютого посилять карантин.

 

19.02.2021

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