На Франківщині посилюють карантин. Львів готовий прийняти звідти 100 хворих на сovid-19.

 

В Івано-Франківській області з понеділка, 22 лютого, запровадять посилений карантин через значний ріст захворюваності на Covid-19. Обмеження триватимуть до 28 лютого. Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС сьогодні, 17 лютого.

 

Фото www.if.gov.ua

 

Комісія заборонила під час карантину роботу розважальних закладів, нічних клубів, кінотеатрів, а також проведення культурних та релігійних заходів. Заклади громадського харчування зможуть працювати лише на винос.

 

Також прийнято рішення про розгортання додаткових ліжок у медзакладах області, де лікують пацієнтів із Сovid-19. Зокрема, до 18 лютого у Верховинській та Заболотівській лікарнях планують розгорнути по 50 ліжок. Ще 80 додаткових ліжкомісць розгорнуть в Івано-Франківській обласній клінічній та інфекційній лікарнях.

 

З 22 лютого планують організувати 250 ліжко-місць для надання стаціонарної допомоги пацієнтам із коронавірусом на базі Богородчанської районної лікарні. У Лисецькій лікарні розгорнуть додатково 50 ліжкомісць, ще 150 – у лікарнях, які вже лікують хворих на коронавірус.

 

Фото www.pravda.com

 

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував прийняти у львівські лікарні 100 хворих на коронавірус із Івано-Франківщини.

 

«Не можемо бути байдужими до ситуації, яка виникла в Івано-Франківську через спалах Сovid-19. Сьогодні провели нараду з головними лікарями львівських лікарень, які лікують хворих на коронавірус. Ми готові прийняти до себе 100 пацієнтів з сусідньої області, – повідомив Андрій Садовий у дописі на своїй facebook-сторінці. – Чому 100 місць? Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями і усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих».

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з Сovid-19, закінчилися вільні місця. До області терміново виїхав головний санлікар Віктор Ляшко.

 

Сьогодні, 17 лютого, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Івано-Франківській області захворюваність на коронавірус зросла на 28,8%, завантаженість лікарень становить майже 100%, а у деяких медзакладах уже не вистачає кисню. На його переконання, для врегулювання ситуації необхідно терміново запровадити епідеміологічні обмеження, розгорнути додаткові ліжка в медзакладах і забезпечити їх киснем.

17.02.2021

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