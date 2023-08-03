Понад 100 медичних часописів у світі виступили за заборону ядерної зброї.

Заклик пролунав на тлі неодноразових погроз Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Понад 100 медичних журналів зі всього світу закликали заборонити ядерну зброю. Вони опублікували відповідну статтю якраз напередодні засідання у Відні комітету з організації конференції з контролю за виконанням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який набув чинності 1970 року.

Автори звернення закликали медиків у всьому світі попереджати громадян і політиків про велику небезпеку ядерної зброї для всього людства. Документ був оприлюднений на тлі неодноразових погроз Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України та безперервних ракетних випробувань у Північній Кореї.

«У серпні 2022 року Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш попередив, що зараз світ перебуває в “часі ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни”. Небезпека підкреслюється зростанням напруженості між багатьма ядерними державами. Як редактори медичних журналів у всьому світі ми закликаємо медичних працівників попередити громадськість і наших лідерів про цю поважну небезпеку для громадського здоров’я та найважливіших систем життєзабезпечення планети — і закликаємо до дій, щоб запобігти цьому», – йдеться у спільному зверненні, оприлюдненому у четвер, третього серпня, видавцями провідних медичних журналів, у тому числі British Medical Journal, The Lancet, та Journal oft he American Medical Association.

Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME) назвала надзвичайно знаменним той факт, що під спільним закликом підписалися видання, які зазвичай конкурують один з одним за ексклюзивний контент. «Це вказує на винятковій серйозності нинішньої ядерної кризи… Небезпека велика і посилюється. Ядерні держави повинні знищити свої ядерні арсенали, допоки вони не знищать нас самих», – вважає WAME.

У статті наголошується, що внаслідок війни, в якій застосують лише 250 із 13 тисяч ядерних боєприпасів у всьому світі, негайно загинуть 120 млн людей і виникне ґлобальне порушення клімату, яке призведе до ядерного голоду і, як наслідок, загибелі ще двох мільярдів людей.