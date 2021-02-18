ЄУ готує антиросійські санкції через засудження Навального.

Скоріш за все, вони будуть запроваджені вже у березні.

Європейська Унія готується в березні поточного року запровадити нові санкції проти російської влади через судовий процес, внаслідок якого опозиційному політикові Олексію Навальному умовний термін покарання був замінений на реальний, а також за жорсткі дії правоохоронних органів проти учасників мирних протестів на підтримку Навального. Про це повідомило в четвер, 18 лютого, видання Frankfurter Rundschau з покликом на кількох дипломатів держав-членів ЄУ.

Рішення про введення санкцій може бути ухвалене ще до саміту Євроунії, призначеного на 25-26 березня. Попереднє рішення про них може бути розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів. За даними джерела, консультації, які відбулися в Брюсселі 18 лютого, продемонстрували консенсус всіх держав Євроунії в цьому питанні.

ЄУ може заморозити банківські рахунки осіб, котрі входять в найближче оточення президента Росії Володимира Путіна, а також заборонити їм в'їзд на територію Євроунії. Окрім того, не виключені обмежувальні заходи для представників органів юстиції Росії. Відкритим залишається питання, чи будуть фігурувати в санкційних списках російські олігархи.

Нагадаємо, що Олексій Навальний був затриманий 17 січня на московському летовищі Шереметьєво після повернення з Німеччини. Там він лікувався від отруєння в Росії бойовою отруйною речовиною «Новичок». Його арешт спричинив хвилю масових протестів по всій Росії.

Другого Лютого Симоновський суд Москви виніс вердикт російському опозиціонерові Олексію Навальному – три з половиною роки позбавлення волі в колонії загального режиму.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зажадав від російської влади негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального з-за ґрат. Відповідне рішення в середу, 17 лютого, опублікувала пресслужба суду. Проте міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко того ж дня відповів ЄСПЛ відмовою.