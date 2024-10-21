Угорщина заблокувала обговорення наступного пакету санкцій проти Росії.

ЄУ планує посилити антиросійські санкції після закінчення головування Угорщини.

Країни Європейської Унії планують розпочати обговорення нового, 15-го, пакету санкцій проти Росії у січні 2025 року, щойно закінчиться мандат угорського головування у Раді ЄУ. Про повідомило видання Politico із покликом на європейських дипломатів.

За словами одного зі співрозмовників видання, прем’єр Угорщини Віктор Орбан використав головування країни, щоб «фактично зупинити перемовини про санкції». «Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивних блокувань з боку Угорщини, будуть вирішені в терміновому порядку», – додав він.

Угорщина очолила Раду ЄУ першого липня 2024 року. З першого січня мандат у порядку черговості перейде до Польщі. Як зазначає Politico, Варшава вже дала зрозуміти, що хоче використати своє головування у Раді ЄУ для посилення заходів щодо російських енергоносіїв, експорт яких залишається найважливішою статтею доходів Кремля. Міністр з питань клімату Польщі Кшиштоф Болеста (Krzysztof Andrzej Bolesta ) раніше висловлював стурбованість зростанням імпорту російського палива до Європи. За його словами, із цим «треба розібратися».

Новий пакет санкцій може торкнутися можливостей країн-членів ЄУ купувати російський зріджений природний газу (ЗПГ), закупівлі якого почали знову зростати. За даними Politico, десять європейських країн, серед яких Франція, Чехія, Швеція та Фінляндія, випустили спільну заяву, в якій йшлося про те, що «останнім часом спостерігається збільшення імпорту російського ЗПГ до ЄУ», при цьому постачальники газу «не ідентифіковані належним чином».