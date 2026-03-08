Кілька слів про Шевченкову «Катерину»

Про "Катерину" (1842) Т. Шевченка, до якої недавно стояли великі черги у Львові...

Накидаю вам кілька слів про те, як можна мислити про цю знамениту (в Україні) картину, особливо через призму важливого історика мистецтва Абі Варбурга, якого досі не переклали українською...

В 1893 році він написав працю під назвою «Sandro Botticellis Geburt der Venus und Frühling» ("Сандро Боттічеллі «Народження Венери» та «Primavera»: Дослідження концепції античності в італійському ранньому Відродженні"). Це були результати дослідження Варбурга, де він проаналізував, як Боттічеллі переосмислював античні мотиви за допомогою динамічних драпірувань та волосся.

Центральним інструментом аналізу в теорії мистецтва Абі Варбурга є поняття «формули пафосу», себто візуального відбитку екстремального емоційного переживання, що фіксується в іконографії та мігрує крізь віки (феномен Nachleben або «післяжиття» античності). Для Варбурга ключовим маркером такої формули були «рухомі аксесуари» (bewegtes Beiwerk): волосся, що розвівається, або складки одягу, які сигналізують про внутрішнє напруження героя. У роботі «Народження Венери» С. Боттічеллі Варбург вбачав повернення до античного ідеалу не через статичність, а через рух. Постать Венери, що прибуває до берега, оточена динамічними елементами: волоссям, що підхоплене вітром, та складками плаща Флори. Це формула тріумфального приходу, де зовнішня динаміка підкреслює вітальність божества.

Хоча Тарас Шевченко працював у цілком іншому культурному та часовому контексті, його «Катерина» демонструє глибоку спорідненість із класичними композиційними принципами, засвоєними автором у стінах Академії мистецтв. Проте, якщо Боттічеллі використовує формулу пафосу для втілення тріумфу життя, Шевченко здійснює її трагічну інверсію. У центрі полотна ми бачимо постать, чия пластика є «формулою пафосу» вигнання та соціальної смерті. Погляд, спрямований донизу, і ледь помітний крок створюють ефект уповільненого руху, бо це не «прихід», як у Венери, а «відхід». Традиційні елементи українського вбрання, як от біла сорочка та червона запаска, тут виконують роль тих самих «рухомих аксесуарів», про які писав Варбург. Але на відміну від легкості Боттічеллі, тканини у Шевченка виглядають «застиглими» у своїй скорботі, що підкреслює фатальність моменту.

Варбургівська методологія дозволяє побачити в «Катерині» складний синтез іконографічних типів. З одного боку, Шевченко апелює до образу християнської Мадонни (чистота, жертовність), з іншого – звертається до античного типу «німфи у русі». Таким чином “Венера” Боттічеллі перебуває на межі стихій (води та землі), що символізує народження, а “Катерина” Шевченка перебуває на межі соціальних світів (рідного дому та шляху в нікуди), що символізує її виключення. У Боттічеллі мушля та полотно є атрибутами сакралізації, а у Шевченка запаска та босі ноги стають атрибутами профанного страждання.

Шевченко використовує академічну майстерність для того, щоб «одягнути» архаїчну формулу страждання у локальний етнографічний костюм. Таким чином, «Катерина» стає точкою, де «післяжиття» античного пафосу зустрічається з актуальною трагедією звичайної жінки, або як зараз модно говорити – “українського колоніального суб'єкта”...

А ще там ціла купа елементів для уважного "читання" – вітряк, стовб, дуб, собака, ложка, селянин, гілочка дуба, реманент, стрічки Катерини і т.п.

Ходіть в музеї – спілкуйтесь з мистецтвом, бо картинка може легко перетворитися на КАРТИНУ...