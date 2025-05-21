Євроунія вирішила зняти економічні санкції з Сирії.

Водночас Брюссель має намір запровадити нові індивідуальні санкції щодо осіб, відповідальних за розпалювання міжетнічної ворожнечі.

 

 

Європейська Унія знімає всі економічні санкції з Сирії. Таке ішення ухвалили амбасадори країн-членів під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 20 травня – повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Сьогодні ми ухвалили рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу побудувати нову, інклюзивну і мирну Сирію. Ми хочемо, щоб люди мали робочі місця та засоби для існування, щоб це була більш стабільна країна», – написала висока представниця ЄУ з міжнародних і безпекових питань Кая Каллас в соціальній мережі X. Вона зазначила, що Євроунія продовжить і надалі підтримувати Дамаск.

 

Нова угода Євроунії передбачає скасування санкцій, які відрізали сирійські банки від світової фінансової системи, і розморозити активи центрального банку Сирії. Водночас Брюссель має намір запровадити нові індивідуальні санкції щодо осіб, відповідальних за розпалювання міжетнічної ворожнечі, після нападів на алавітів, які почалися після перемоги повстанців.

 

Санкції проти режиму Асада та заходи, що забороняють продаж зброї чи обладнання, яке може бути використане для репресій проти цивільного населення, залишаться чинними.

 

У лютому цього року Європейська Унія вже зняла деякі санкції з Сирії, щоб підтримати її після падіння режиму Башара Асада. Було припинено обмеження на постачання нафти, газу та електроенергії, а також скасовано санкції щодо транспортного сектора, включно з авіацією. ЄУ також відновила можливість фінансування та надання певних економічних ресурсів п'яти банкам і послабила обмеження на експорт до Сирії предметів розкоші для особистого користування. Водночас Брюссель попередив, що санкції можуть бути відновлені, якщо нове керівництво Сирії не проведе реформи.

 

Нагадаємо, що в середині травня президент США Дональд Трамп оголосив про зняття санкцій з Сирії та зустрівся в Ер-Ріяді з її тимчасовим сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа.

21.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Природний роман» Ґеорґі Ґосподінова
Марина Горбатюк
Цей твір метамодерністський, його можна розглядати як філософський експеримент, метою якого є деструкція впорядкованого мислення про людину, тілесність, час, мову.
19.05.25 | | Штука
Театр на вокзалі: Перселл у дорозі
Трагедія, комедія і драма — все це є у музиці Перселла, коли кожен твір — маленька вистава. Наталія Половинка відкриває лаштунки театру Перселла, співом веде в ігровий світ образів його музики.
18.05.25 | | Штука
Затяжні дощі
Василь МАХНО
Просвітлення й надії на припинення зливи не було. І подумалося, що час писання роману – наче затяжний дощ, бо ніколи не знаєш, коли він почнеться і коли закінчиться...
17.05.25 | | Дискурси
Ні ганьби, ні осуду...
Тарас Прохасько
Я знаю, що Влодко Гривінський був геніальним. У найчистішому сенсі цього поняття. Ним водив Дух. Геніус.
16.05.25 | | Дискурси
Символ культурного опору
Експозиція дає змогу поглянути на Тараса Шевченка як на живий символ культурного опору та голос, що супроводжує українців у ключові моменти боротьби за свободу в ХХ–ХХІ століттях.
16.05.25 | | Штука
Як чекісти приписували націоналістам свої злочини
Юрій Винничук
За совдепії цю благодатну тоді тему розписували з бурхливою фантазією
15.05.25 | | Дискурси
Леся Герасимчук концертуватиме у Львові
16 травня у львівській галереї "Зелена канапа" відбудеться концерт відомої рокової вокалістки, виконавиці власних пісень на вірші українських поетів-класиків, засновниці гурту "Королівські зайці" Лесі Герасимчук.
15.05.25 | | Штука
Майстер
Василь СТЕФАНИК
"У Бога нема, шо цес файний, а цес старий, а цес бідний, у Бога всї однакі" Одна з найглибших психологічних Стефаникових новел в автентичному правописі 1899 року
14.05.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.