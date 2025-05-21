Євроунія вирішила зняти економічні санкції з Сирії.

Водночас Брюссель має намір запровадити нові індивідуальні санкції щодо осіб, відповідальних за розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Європейська Унія знімає всі економічні санкції з Сирії. Таке ішення ухвалили амбасадори країн-членів під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 20 травня – повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Сьогодні ми ухвалили рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу побудувати нову, інклюзивну і мирну Сирію. Ми хочемо, щоб люди мали робочі місця та засоби для існування, щоб це була більш стабільна країна», – написала висока представниця ЄУ з міжнародних і безпекових питань Кая Каллас в соціальній мережі X. Вона зазначила, що Євроунія продовжить і надалі підтримувати Дамаск.

Нова угода Євроунії передбачає скасування санкцій, які відрізали сирійські банки від світової фінансової системи, і розморозити активи центрального банку Сирії. Водночас Брюссель має намір запровадити нові індивідуальні санкції щодо осіб, відповідальних за розпалювання міжетнічної ворожнечі, після нападів на алавітів, які почалися після перемоги повстанців.

Санкції проти режиму Асада та заходи, що забороняють продаж зброї чи обладнання, яке може бути використане для репресій проти цивільного населення, залишаться чинними.

У лютому цього року Європейська Унія вже зняла деякі санкції з Сирії, щоб підтримати її після падіння режиму Башара Асада. Було припинено обмеження на постачання нафти, газу та електроенергії, а також скасовано санкції щодо транспортного сектора, включно з авіацією. ЄУ також відновила можливість фінансування та надання певних економічних ресурсів п'яти банкам і послабила обмеження на експорт до Сирії предметів розкоші для особистого користування. Водночас Брюссель попередив, що санкції можуть бути відновлені, якщо нове керівництво Сирії не проведе реформи.

Нагадаємо, що в середині травня президент США Дональд Трамп оголосив про зняття санкцій з Сирії та зустрівся в Ер-Ріяді з її тимчасовим сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа.