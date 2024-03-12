Європарламент схвалив законопроєкт про криміналізацію обходу санкцій ЄУ.

Покарання за ці порушення має передбачати позбавлення волі (до п'яти років) та штрафи.

Депутати Європейського Парламенту схвалили у вівторок, 12 березня, законопроєкт про криміналізацію порушення обходу санкцій Європейської Унії. Про це йдеться у пресрелізі Європарламенту, опублікованому на офіційному сайті інституції. Ініціативу підтримали 543 євродепутати, проти проголосували 45 парламентарів, утрималися – 27. Документ передано на розгляд до Європейської Ради.

Законопроект стосується всіх обмежувальних заходів, запроваджених Євроунією щодо всіх держав, включно зі заморожуванням активів, ембарґо на постачання зброї, заборони на поїздки тощо. Новий закон встановлює визначення порушень санкцій та принципи покарання за них. Окрім умисних порушень, закон криміналізує торгівлю зброєю або товарами подвійного призначення навіть через недбалість.



«Парламент застосував амбітний, гармонізуючий підхід до закону. Російському вторгненню вигідні шахраї, які порушують закон у Європі. Їх необхідно спіймати, а форум-шопінг припинити. Нам потрібне це законодавство, оскільки різні національні підходи створили слабкі місця та лазівки. Окрім того, воно дозволить конфіскувати заморожені активи. Хоча ми не змогли [у цій директиві] закрити всі лазівки, які хотіли, це покращує поточну ситуацію та демонструє нашу рішучу підтримку України», – наводяться в релізі слова доповідачки – нідерландської депутатки ЄП Софі ін'т Вельд (Sophie in’t Veld).

У разі ухвалення Єврорадою закон набуде чинності через 20 днів після публікації в офіційному журналі ЄУ. Після затвердження директиви країни-члени мають протягом року внести зміни до національних законодавств, зробивши обхід санкцій кримінальним злочином. Покарання за ці порушення має передбачати позбавлення волі (до п'яти років) та штрафи.