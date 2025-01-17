Адвокатів Навального засудили до позбавлення волі.

Вони відправляться до колонії на термін від трьох з половиною до п'яти з половиною років.

Петушинський суд Володимирської області Росії засудив трьох колишніх адвокатів Олексія Навального – Вадима Кобзєва, Олексія Ліпцера та Ігоря Сергуніна – до термінів від трьох з половиною до п'яти з половиною років колонії у справі про участь в «екстремістській спільноті» (частина 2 статті 282 КК РФ). Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Вадима Кобзєва засудили до п'яти з половиною років колонії, Олексія Ліпцера – до п'яти років, Ігоря Сергуніна – до трьох з половиною років.

Їм також заборонили протягом трьох років після відбуття терміну займатися адвокатською діяльністю.

Процес проходив у закритому режимі, дебати в Петушинському районному суді Володимирської області завершилися 24 грудня. 10 січня адвокати виступили з останнім словом.

Кобзєва, Ліпцера та Сергуніна затримали у Москві ще в жовтні 2023 року — з того часу вони перебувають у СІЗО. За версією слідства, адвокати Навального «використовуючи свій статус» передавали листи політика з колонії його соратникам. Таким чином вони «забезпечували регулярну передачу інформації між керівниками та учасниками екстремістської спільноти». Такою «спільнотою» влада Росії ще в червні 2021 року оголосила структури Олексія Навального, зокрема Фонд боротьби з корупцією.

У справі про участь в екстремістській спільноті проходять ще двоє адвокатів Навального — Ольга Михайлова та Олександр Федулов. Вони заарештовані заочно, оскільки раніше полишили Росію. Усіх п'ятьох адвокатів російська влада внесла до переліку екстремістів і терористів.