ЄСПЛ вимагає негайно звільнити Навального з-за ґрат.

Росія відмовляється і закидає ЄСПЛ грубе «втручання у діяльність юстиції суверенної держави».

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зажадав від російської влади негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального зі слідчого ізолятора. Відповідне рішення в середу, 17 лютого, опубліковано прес-службою суду. Про це повідомив на своєму сайті німецький часопис Der Spiegel.

Як наголошується в листі, надісланому судом адвокатці Навального Ользі Михайловій, палата зі семи суддів під час ухвалення рішення керувалася правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, яке «наділяє суд повноваженнями вказувати сторонам процесу на обов'язкові забезпечувальні заходи».

«Суд ухвалив таке рішення, розглянувши обставини і евентуальні загрози життю заявника з урахуванням загальних обставин поточного перебування заявника під вартою», – зазначено в листі.

Міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко того ж дня відповів ЄСПЛ відмовою. За його словами, вимога звільнити Олексія Навального явно нездійсненна, відповідно до російського законодавства для цього немає правових підстав. «По-перше, це явне і грубе втручання в діяльність судової влади суверенної держави. По-друге, ця вимога є необґрунтованою і неправомірною, оскільки не містить вказівки на жоден факт, на жодну норму права, які дозволили б суду винести таке рішення», – цитує керівника Мін'юсту Der Spiegel. Чуйченко стверджує також, що ЄСПЛ ухвалив «явно політичне рішення», яке може лише ускладнити відновлення конструктивних відносин з інституціями Ради Європи.