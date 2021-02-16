В лікарнях Франківщини брак місць для хворих на covid-19.

Ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію і рівень заповненості лікарень в Івано-Франківській області обговорювали сьогодні, 16 лютого, на селекторній нараді під головуванням президента. За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, заповненість лікарень в окремих районах і містах уже перевищила 90%, повідомила пресслужба президента.

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«В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві», – повідомив на наравді Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр поінформував, що сьогодні ввечері очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації, в область терміново виїжджає заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Президент зазначив, що необхідно детально з’ясувати ситуацію на Прикарпатті й у разі потреби розгорнути додаткові ліжко-місця. «Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів «швидкими» в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, станом на 4 лютого на Івано-Франківщині було забезпечено 2987 ліжок для хворих на коронавірус. 95 додаткових ліжко-місць тоді розгорнули в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні та Рожнятівській центральній районній лікарні.

При цьому в Надвірнянській та Коломийській районних лікарнях зайнятість ліжок на початку лютого, за даними головного санітарного лікаря області Руслана Савчука, складала майже 100%, в Коломийській інфекційній лікарні – 92%, в Богородчанській лікарні – 86%, в Солотвинській лікарні – 82%.

Далі, за інформацією голови Івано-Франівської ОДА Андрія Бойчука, готували ще 70 ліжок: 40 у Тлумацькій центральній районній лікарні, 20 – у Івано-Франківській міській клінічній лікарні №1 та 10 ліжок – в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

Станом на 16 лютого, за даними Івано-Франківської ОДА, загалом в області у закладах першої хвилі, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, розгорнуто 3107 ліжок. На стаціонарному лікуванні перебувають 1769 пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та 491 із підозрою на коронавірусну хворобу. Відсоток зайнятості ліжок складає 72,7%.

Додамо, 12 лютого регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Івано-Фраківщини вирішила звернутися листом до Міністерства охорони здоров’я України з проханням дозволити ввести додаткові карантинні обмеження. Також було доручено продовжуватм розгортати ліжка в медичних закладах, розташованих на територіях, де реєструється високий рівень захворюваності.

Нагадаємо, станом на 13 лютого Івано-Франківщина вийшла на друге місце в Україні за кількістю активних хворих серед регіонів, після Києва. За минулий тиждень кількість нових випадків інфікування зросла більше ніж на 40%.

Фото https://zbruc.eu

Критичною є ситуація у Надвірнянському районі, де, до речі, розташований найбільший гірськолижний курорт України "Буковель": за даними МОЗ станом на 15 лютого виявилося, що кожен п'ятий новий пацієнт з коронавірусною хворобою припадає на Івано-Франківську область, а 22% в ній – на Надвірнянщину.

Складною є ситуація й у самому Івано-Франківську, де уже сформували 580 ліжкомісць для прийому коронавірусних хворих: їх розгортають у перинаталньому центрі, поліклініках.

За інформацією начальниці управління охорони здоров’я міськвиконкому Марії Бойко, центральна міська клінічна лікарня в Івано-Франківську майже повністю заповнена хворими з пневмоніями та підозрами на COVID-19.

«Станом на сьогоднішній ранок у Центральній міській клінічній лікарні практично немає жодного вільного ліжка. Усі фізичні ліжка, які були в лікарні, які були на списанні, вже залучили. Пацієнти лежать у коридорах, у їдальнях, у кабінетах лікарів», – зазначила Бойко у коментарі Hromadske.ua.

За її словами, загалом у лікарні 333 пацієнти з пневмоніями, а це – 95% заповненості. За минулу добу госпіталізували 95 людей, із них у 79 – пневмонія. Загалом на кисневих апаратах перебувають 89 людей у Центральній міській клінічній лікарні.

У міській клінічній лікарні № 1 зараз лікують 198 пацієнтів, з них – 155 хворих із пневмоніями. Ліжка у лікарні заповнені на 77%. З неділі, 14 лютого, хворих госпіталізують в окремі відділення перинатального центру, де розгортають 80 ліжок для пацієнтів з соvid-19. Готуються також ліжка для хворих у міських поліклініках.