Проти голови адміністрації президента Чехії порушено кримінальну справу.

Його звинувачують у корумпованості й заподіянні шкоди інтересам Євроунії.

Вратислав Мінарж

Чеська поліція звинуватила Вратислава Мінаржа (Vratislav Mynář) голову адміністрації президента Чеської республіки Мілоша Земана в скоєнні кримінального злочину, який полягає в заподіянні збитків фінансовим інтересам Європейської Унії. Про це повідомило в четвер, 11 лютого, радіо Český rozhlas.

2011 року Мінарж, згідно зі заявою правоохоронців, в незаконний отримав на рахунок компанії Clever Management, яка йому належить дотацій на шість мільйонів крон (близько 240 тис. євро). Гроші були виділені з фондів Євроунії й призначалися для побудови гостьового будинку в містечку Осветімани в районі міста Угерське-Градіште на південному сході Чеської республіки.

У коментарі для преси Мінарж підтвердив факт висунення проти нього звинувачень. Водночас він поскаржився на дії правоохоронних органів, охарактеризувавши їх як «протиправні».

«З самого початку мова йде про штучно сконструйовану справу з політичним підтекстом. Я не дозволю себе залякати і для свого захисту використаю всі можливості, які мені надає чеська правова система», – підкреслив Мінарж.

Офіційний речник чеського президента Іржі Овчачек (Jiří Ovčáček) повідомив, що Мілош Земан поки що не має наміру звільняти Мінаржа з посади керівника своєї адміністрації. «Пан президент шанує принцип презумпції невинуватості, який є засадничим у фундаменті правової держави. Тому пан Мінарж залишиться на своїй посаді», – запевнив він.