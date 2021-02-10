Окрім імпічменту, проти Трампа порушили кримінальне розслідування.

Йдеться про намагання експрезидента вплинути на підрахунок результатів виборів.

 

                              Фані Вілліс

 

Прокуратура округу Фултон в штаті Джорджія в середу, десятого лютого, порушила кримінальну справу щодо колишнього президента Дональда Трампа. Розслідування проводиться у зв'язку зі січневим телефонним дзвінком Трампа статссекретареві штату республіканцеві Бреду Раффенсперґеру (Brad Raffensperger), під час якого американський лідер намагався домогтися зміни підсумків виборів в цьому штаті. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на джерело в прокуратурі Джорджії.

 

За інформацією джерела, прокурорка округу Фултон Фані Вілліс (Fani Willis) надіслав лист посадовим особам в уряді, включно зі згаданим Раффенсперґером, з проханням зберегти документи, пов'язані з дзвінком Трампа. Як підкреслило джерело, цей запит надіслано в рамках кримінального розслідування.

 

«Це розслідування стосується евентуального порушення законів штату Джорджія, які забороняють вимагати фальшування на виборах, робити неправдиві заяви щодо державних та місцевих органів влади, вдаватися до змови, рекету, порушення присяги та будь-якої причетності до насильства або погроз, пов’язаних з адміністрацією виборів», – йдеться у листі прокурорки, який цитує The New York Times.

 

Як вже повідомляло наше видання, на початку січня було оприлюднено фрагмент аудіозапису розмови Трампа зі статс-секретарем Джорджї Бредом Раффенсперґером. Американський лідер вимагав від свого візаві знайти достатню кількість виборчих бюлетенів на його користь, щоб підтвердити перемогу республіканського кандидата в зазначеному штаті. При цьому Трамп фактично залякував Раффенсперґера, натякаючи на його можливу кримінальну відповідальність у разі відмови.

10.02.2021

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