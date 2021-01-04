Трамп вимагав від влади Джорджії знайти йому додаткові голоси.

Про це свідчить оприлюднений аудіозапис розмови президента США зі статсекретарем штату.

 

 

Чинний президент США Дональд Трамп чинив тиск на статсекретаря Джорджії республіканця Бреда Раффенсперґера (Brad Raffensperger), вимагаючи перерахувати голоси на його користь на минулих виборах. Про це повідомила газета Washington Post і оприлюднила як доказ аудіозапис телефонної розмови.

 

Під час цієї розмови Трамп то вмовляє, то чинить тиск на статсекретаря Джорджії. Він наполягає, що виграв вибори в штаті, і переконує Раффенсперґера, що «немає нічого поганого в тому, щоб сказати, що ви перерахували».

 

На записі чітко чути, як Трамп каже Раффенсперґеру: «Послухай-но, я просто хочу знайти 11 780 голосів – на один більше, ніж вже є (у Джо Байдена, – ред.). Тому що ми виграли в цьому штаті».

 

Потім американський президент погрожує чиновнику можливими юридичними наслідками. «Ви знаєте, що вони зробили, і не повідомляєте про це. Це кримінальний злочин. Ви не можете цього допустити. Це великий ризик для вас і для Раяна, вашого адвоката», – каже Трамп.

 

Раффенсперґер же відповідає, що результати підрахунку правильні. «Зі всією повагою, пане президенте, але проблема полягає в тому, що те, що ви говорите, не відповідає дійсності», – стверджує він. Голоси в цьому штаті перераховували вже двічі, й обидва рази підтверджувалася перемога Байдена.

 

У Білому домі, а також у виборчому штабі Дональда Трампа поки що не підтвердили справжність запису і не прокоментували його. Тим часом обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс (Kamala Harris) прокоментувала оприлюднений запис, назвавши його прикладом «зухвалого зловживання владою». При цьому, на її думку, дії Дональда Трампа «свідчать про його відчай».

04.01.2021

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