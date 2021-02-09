На Львівщині тривають снігопади, очікується мороз до 20°C.

 

У найближчі дні на Львівщині синоптики прогнозують морозну погоду та снігопади. До кінця тижня температура повітря знизиться до 20°С морозу, повідомили у Львівському гідрометцентрі.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Зокрема у середу, 10 лютого, метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями, можливий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вночі температура повітря знизиться до 4 – 9°С морозу, удень очікують від 2°С морозу до 3°С тепла.

 

У четвер, 11 лютого, синоптики прогнозують значні опади: йтиме дощ із переходом до мокрого снігу та снігу. На дорогах можлива ожеледь, налипання мокрого снігу, удень також обіцяють хуртовини. Метеорологи прогнозують упродовж доби від 2°С морозу до 3°С тепла, в другій половині дня зниження температури до 2 – 7°С морозу. Дутиме південно-східний вітер з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с.

 

У п’ятницю та суботу, 12 – 13 лютого, буде хмарно з проясненнями, часом сніг, а також хуртовини. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах 11 – 16°С морозу, уночі 13 лютого за прояснень очікують 18 – 20°С морозу. Вітер північно-західний 9 – 14 м/с.

 

Зазначимо, у Львові за останні дві доби випало 87% місячної норми опадів. Через снігопади комунальні служби перейшли на посилений режим роботи. Водночас мерія закликала об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, приватні управляючі компанії та мешканців, будинки яких є на самоуправлінні, прибирати сніг поблизу своїх домівок.

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

Орієнтуючись на прогноз погоди на найближчі 10 днів, міський голова Львова Андрій Садовий, інші посадовці учора та сьогодні уранці виходили розчищати від снігу хідники на пл. Ринок та закликали власників бізнесу та інших організацій прибрати сніг біля своїх офісів, магазинів та кафе. Власників авто на цей період закликали не паркуватися на проїжджих частинах вулиць та тротуарах.

 

Волонтери львівська спільноти взаємодопомоги «Емаус-Оселя» сьогодні, 9 лютого, відновлюють нічне патрулювання із гарячими стравами та теплим одягом для безпритульних.

 

Додамо, у міському Центрі обліку та нічного перебування безпритульних людей пункт обігріву функціонує щоденно з 9:00 до 20:00, а з 20:00 до 9:00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування. Тобто усі відвідувачі можуть залишатись у Центрі упродовж доби. Пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 працює в робочі дні з 9:00 до 18:00.

 

09.02.2021

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