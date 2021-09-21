«Компанія Ензим» виграла грант ЄБРР на кліматичні інновації.

Львівська «Компанія Ензим» стала однією з шести інноваційних українських компаній, які перемогли у конкурсі Кліматичних інноваційних ваучерів – грантової програми, яку фінансує ЄБРР за підтримки ЄС. Найбільший виробник дріжджів в Україні витратить 46 тисяч євро гранту на роботи з модернізації власних очисних споруд, повідомила пресслужба компанії.

Очисні споруди «Ензиму» збудовані у 2004 році, і з того часу вже відбулось три масштабні реконструкції. Цієї осені проведуть уже четверту їхню модернізацію. Це дозволить підприємству підготуватися до розширення ферментаційних потужностей, а також зменшити концентрацію кальцію після першої, анаеробної, стадії біологічного очищення стічних вод.

«Очистка стоків дріжджового підприємства – це дуже складний процес, двостадійний і з використанням різних мікроорганізмів. Понад те, сировина для нашого виробництва – меляса, має високий вміст кальцію. Тому ми постійно доінвестовуємо і працюємо над вдосконаленням очистки стоків, – прокоментував генеральний директор «Компанії Ензим» Андрій Цегелик. – На виході прагнемо отримати достатньо очищену воду, яка не буде негативно впливати на навколишнє природне середовище. Саме тому і розробили нову стадію декальцинації. Отримання гранту на цей проєкт для нас – це не стільки кошти, як велика мотивація для команди проєкту. А також своєрідне визнання і підтвердження того, що до питань довкілля наша компанія ставиться зі всією відповідальністю».

Як розповів майстер дільниці з очищення стічних вод «Компанії Ензим» Сергій Басараб, йдеться про реконструкцію реактора видалення кальцію T-500 та встановлення ще одного реактора-кристалізатора для додаткового етапу декальцинації, який перетворює залишковий кальцій на гранули.

У результаті реалізації проєкту очікують таких екологічних ефектів:

– збільшення ефективності вилучення кальцію з 30 до 75-80%;

– завдяки тому, що в пелетному реакторі карбонатіони зв’язуватимуться у вигляді гранул карбонату кальцію, це дозволить виводити з циклу вуглецю близько 320 т вуглекислого газу на рік;

– підприємство зможе отримувати більше біогазу – до 13 тисяч м3 на добу, що дозволить повністю відмовитись від споживання природного газу, а потенційно – ще й перетворювати на електроенергію надлишок біогазу;

– гранули з пелетного реактора можна буде використовувати у виробництві будівельних матеріалів як заміну піску, видобуток якого негативно впливає на природу;

– зменшиться використання хімічних реагентів на всіх етапах очищення стічних вод.

«Цей проєкт досить унікальний – використання пелетного реактора для декальцинації стічних вод дріжджового виробництва планується реалізувати вперше в світі. Проте також і дороговартісний – загалом компанія інвестує в нього близько 22 мільйонів гривень. Грантове фінансування від ЄС та ЄБРР дозволить покрити витрати на розробку робочого проєкту, систему автоматизованого керування та пусконалагоджувальні роботи», – прокоментував Сергій Басараб.

Роботи із реконструкції реактора Т-500 на підприємстві – на старті. Для моделювання оптимального конструктиву пелетного реактора залучили спеціалізовану бельгійську компанію «AM-Team», яка має значний досвід у цій галузі.

Для довідки. Кліматичні інноваційні ваучери є складовою програми ЄБРР «Центр трансферу фінансів та технологій у сфері зміни клімату» (FINTECC), що підтримується ЄС через ініціативу EU4CLIMATE. Проєкт реалізується консорціумом на чолі з GreenCubator за участю CIVITTA. Переможцями конкурсу Кліматичних інноваційних ваучерів стали: компанія з переробки пластикових відходів «Зе Гуд Пластик Компані», архітектурна студія «Екодар», виробник дріжджів «Ензим», інженерна фірма «Домініон», компанія «Віва Вікторія» та «Лабораторія перспективних ракетних двигунів», що займається ракетно-космічними технологіями.

Фото