Червоноградці підтримали пропозицію перейменувати Червоноград на... Червоноград.

Завершилося електронне голосування мешканців Червонограда (Львівщина) щодо перейменування міста. Найбільшу підтримку отримала пропозиція залишити Червонограду його назву.

Участь у голосуванні на електронній платформі, яке розпочалося 25 жовтня, взяли 2823 особи з понад 65-тисячного міста (загалом у Червоноградській громаді проживає понад 90 тис. мешканців). Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (1294 або 35%).

На другому місці опинилася ініціатива перейменувати місто на Кристинопіль (1086 або 29,5%).

Інші ідеї щодо перейменування міста набрали 100 і менше голосів.

Нагадаємо, на початку жовтня під час громадського обговорення присутні виступили проти зміни назви Червонограда, запропонувавши перейменувати його на Червоноград. Таку ініціативу підтримав і перший заступник мера Дмитро Балко, який модерував зібрання.

Згодом спеціальна робоча група обрала 14 варіантів перейменування Червонограда, які виставили на електронне голосування. Далі рішення щодо перейменування міста має розглянути Червоноградська міська рада.

ДЛЯ ДОВІДКИ: Червоноград. Історична назва – Кристинопіль. До складу СРСР місто увійшло 15 лютого 1951 року на підставі радянсько-польської міжурядової угоди, внаслідок чого Польща отримала Устрики Долішні. У тому ж 1951 році місто перейменовано на Червоноград. За часів СРСР розвивався як шахтарське місто з розвіданими покладами кам'яного вугілля. Теперішнє перейменування міста чи повернення йому історичної назви влітку цього року ініціював Український інститут національної пам'яті, керуючись Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». До переліку, в який не увійшли населені пункти на тимчасово окупованих територіях, було внесено 183 назви переважно сіл.



