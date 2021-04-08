Президент призначив голову Червоноградської РДА.

Головою Червоноградської райдержадміністрації став Андрій Дяченко. Відповідне розпорядження президент Володимир Зеленський підписав напередодні, 7 квітня.

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Зазначимо, у 2019 році Андрій Дяченко з березня по серпень очолював Сокальську РДА. У 2015-2017 роках був генералньим директором ДП «Львіввугілля».

Андрій Дяченко закінчив Червоноградський гірничий технікум та Дніпропетровський гірничий інститут. У ДП «Львіввугілля» працював 35 років на різних посадах: від гірничого майстра до генерального директора. Має почесне звання «Заслужений гірник України». Дяченко також є депутатом Червоноградської районної ради від партії «Слуга народу».

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Згідно із декларацією про доходи за 2020 рік, Дяченко отримав близько 346 тисяч гривень в якості пенсії, страхових виплат та процентів від банківського вкладу. У власності сім'ї перебуває житловий будинок, гараж та земельна ділянка у Червонограді, у власності Андрія Дяченка - ділянка і недобудований будинок у Татарові на Івано-Франківщині. Він їздить на автомобілі ВАЗ, а дружина – на Mitsubishi Pajero Wagon. У банках сім’я зберігала станом на березень 2020 року 146 тисяч гривень.

Зазначимо, Червоноградський район створений у ході реформи децентралізації. До його складу увійшли Сокальський та Радехівський райони.