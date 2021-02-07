У М'янмі пройшли багатотисячні акції протесту проти путчистів.

Протестувальники вимагали звільнення з-за ґрат державної радниці країни Аун Сан Су Чжи та інших затриманих.

Велелюдна акція протесту проти військового перевороту в М'янмі відбулася в неділю, сьомого лютого, в найбільшому місті країні Янгоні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Десятки тисяч людей зібралися на демонстрацію, щоб засудити путч і путчистів, вимагати звільнення державної лідерки Аунг Сан Су Чжи та інших затриманих внаслідок захоплення влади військовиками. Спостерігачі стверджують, що це найбільша акція протесту в М'янмі з часів Шафранової революції 2007 року.

Протестний марш розпочався рано вранці біля університету. Поліція блокувала вулиці в районі вишу й виставила водомети. Проте загалом акції в центрі Янгона пройшли спокійно й тривали аж до вечора.

Багато протестувальників були вбрані в червоні сорочки, несли червоні прапори та червоні повітряні кулі, адже це колір партії «Національна ліга за демократію» (НЛД), яку очолює Су Чжи. Демонстранти скандували: «Ми не хочемо військової диктатури! Ми хочемо демократії!»

Демонстрації прихильників НЛД пройшли й у інших містах країни. Аґенція Reuters опублікувала відеоролик з акції протесту в місті М’яваді. На ньому видно, як поліція розганяє демонстрантів, чути звуки пострілів.

Нагадаємо, що першого лютого у М'янмі було вчинено військовий переворот. Військовики взяли країну під свій контроль, затримали державну радницю Аун Сан Су Чжи, котру вважають національною лідеркою і фактичною керівницею країни, президента М'янми Віна М’їна та інших членів політичного керівництва – загалом близько трьох десятків осіб. В країні оголошено надзвичайний стан терміном на рік. Перший віцепрезидент М’їн Шве підписав заяву, згідно з якою державну владу передано головнокомандувачеві збройними силами М’їнові Аунові Хлаїнгу. Путчисти пояснили, що до запровадження надзвичайного стану призвели фальшування, які відбувалися на листопадових парламентських виборах. Вони заявили про наміри провести нові вибори після скасування режиму надзвичайного стану і сформувати новий уряд.