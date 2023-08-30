У Габоні вчинено путч.

Військовики усунули від влади щойно переобраного президента та оголосили анульованими результати виборів.

 

 

В Африці вчинено черговий військовий переворот. Цього разу в Габоні через кілька днів після виборів військовики оголосили повалення режиму президента Алі Бонґо Одімба. Про це повідомив французький телеканал BFMTV. У Габоні вперше відбулися одночасно президентські, парламентські та комунальні вибори.

 

У середу, 30 серпня, через кілька хвилин після оголошення результатів голосування, група високопоставлених габонських офіцерів виступила на місцевому телебаченню та оголосила, що від імені «Перехідного комітету зі відтворення інститутів» вони анулюють підсумки виборів 26 серпня, оскільки вони були несправедливими. За совами путчистів, чинні органи державної влади розформовані, кордони Габону закриті до подальших розпоряджень.

 

Військовики заявили, що, «безвідповідальне й непередбачуване правління призводить до тривалого ослаблення зв'язків у суспільстві, і в результаті може привести країну до хаосу». «В ім'я габонського народу ми вирішили захистити мир, поклавши край чинному режиму», — заявили офіцери.

 

Путчисти теж оголосили, що кордони країни закриваються та залишатимуться закритими до встановлення нового порядку.

 

Раніше виборча комісія Габону оголосила Алі Бонґо переможцем президентських виборів. Згідно з офіційними даними, на його підтримку проголосували 64,27 відсотка виборців. Родина Бонґо править багатим на нафту Габоном вже 56 років. Сам він відбув уже дві президентські каденції й був переобраний на третю. У Габоні вперше відбулися одночасно президентські, парламентські та комунальні вибори.

30.08.2023

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