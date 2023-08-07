Хунта закрила повітряний простір над Ніґером.

Путчисти побоюються інтервенції з боку країн – членів ECOWAS.

Хунта, яка захопила владу в Ніґері, оголосила про закриття повітряного простору країни. Про це повідомив телеканал France24. Путчисти побоюються евентуальної ​​військової інтервенції з боку країн – членів Економічного співтовариства країн Західної Африки (The Economic Community of West African States – ECOWAS).

«Зіткнувшись із загрозою інтервенції, яка стає дедалі очевиднішою через підготовку сусідніх країн, повітряний простір Ніґеру закритий (...) для всіх літаків до подальшого повідомлення», – наголошується в заяві ніґерських путчистів. За даними телеканалу, бунтівники попередили, що будь-яка спроба порушити повітряний простір зустріне «енергійну та негайну відповідь».

У п’ятницю, четвертого серпня, на нараді в Абуджі ECOWAS схвалило ультиматум до лідерів військового перевороту в Ніґері. Їм дали час до неділі, шостого серпня, цофнутися з влади та відновити на посаді обраного президента Мохамеда Базума. Якщо цього не буде зроблено в зазначений термін, західноафриканські країни пообіцяли вдатися до воєнних дій. Керівники оборонних відомств країн Західної Африки вже розробили план військового втручання.

Нагадаємо, що 26 липня частина службовців президентської гвардії Ніґера виступила проти президента Базума, якого схопили й усунули від влади. Генштаб ЗС Ніґера підтримав бійців, які змістили президента. Новим лідером країни проголосив себе командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані.