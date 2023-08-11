Країни Західної Африки схвалили збройне втручання в Ніґер.

Їх не зупинили навіть погрози хунти стратити президента Базума у випадку зовнішньої інвазії.

 

 

Країни, що входять до складу реґіональної організації Економічна спільнота країн Західної Африки (The Economic Community of West African States – ECOWAS), ухвалили рішення про відрядження військ до Ніґеру для відновлення в країні конституційного порядку. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву, оприлюднену за підсумками спеціального саміту ECOWAS, який відбулася у четвер, 10 серпня, у столиці Нігерії Абуджі.

 

У заяві наголошується, що держави-члени спільноти воліли б дипломатичного врегулювання у бунтівному Ніґері, проте вони розпочинають розгортання об’єднаних збройних сил. Терміни проведення військової операції та її деталі поки що залишаються не названими.

 

«Якщо ми цього не зробимо, ніхто інший не зробить цього за нас», – заявив на саміті ECOWAS президент Нігерії Бола Тінубу, який наразі очолює організацію. Президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара висловив сподівання, що рішення про відправку об’єднаних сил буде «негайно реалізоване».

 

Європейська Унія, своєю чергою, заявила про підтримку будь-яких дій ECOWAS щодо Нігеру.

 

Нагадаємо, що 26 липня у Ніґері було вчинено державний переворот. Бійці президентської гвардії виступили по національному телебаченню і оголосили про усунення глави держави Мохамеда Базума, закриття кордонів та запровадження комендантської години. Командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим правителем країни. Командування армії заявило про солідарність із заколотниками. Поваленого президента утримують у його резиденції. Путчисти заявили, що вб'ють Базума у разі зовнішньої інтервенції.

11.08.2023

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